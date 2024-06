Spiel und Spaß für Kids entlang des Rings

“Spielerisch durch Wien” heißt die Aktion, die noch bis Ende Juni wieder für zusätzliche temporäre Spielstraßen sorgt. Am Schottenring wurde einer der Höhepunkte gefeiert.

Wer vergangenen Mittwoch am Schottenring auf Höhe der Börse unterwegs war, hat wohl seinen Augen nicht getraut: Riesenseifenblasen, Mini-Golfbahnen, Luftballons und Straßenmalkreiden verwandelten eine Nebenfahrbahn des Rings in ein großes Kinderparadies. Wo ansonsten Autos parken, haben sich die Kids diesen Raum zurückerobert – und sich kreativ ausgetobt. Ziel der Aktion “Spielerisch durch Wien” ist es, die Straßenspielkultur wieder aufleben zu lassen und das gemeinsame Spielen von Kindern in der Nachbarschaft zu fördern.

Politiker als Spielbuddies

Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr ließ es sich natürlich nicht nehmen, beim Spielstraßenfest vorbeizuschauen: “Die Stadt gehört den Kindern: Sie sind unsere Zukunft und unsere Gegenwart. Hier neben der Börse am Schottenring ist es wunderbar, spielende und lachende Kinder zu sehen, anstatt parkender Autos. Die Kinder unserer Stadt brauchen Platz und Raum für ihre Träume und Wünsche.” Auch der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl, zeigte sich begeistert über die zahlreichen jungen Besucher:innen: “Mit dem Spielstraßenfest wird ein lebendiges Zeichen für die Sichtbarkeit von Kindern und Familien im öffentlichen Raum gesetzt.”

Weitere Spielstraßen-Termine in den Bezirken (immer 14–18 Uhr):



03.06.2024, 21., Irenäusgasse 2 & 3

05.06.2024, 8., Maria-Treu-Gasse 1-2

13.06.2024, 7., Stiftgasse 31-37

14.06.2024, 3., Czapakagasse 11-15

19.06.2024, 12., Oswaldgasse 18 & 20 (13 bis 17 Uhr)

21.06.2024, 14., Laurentiusplatz 1-3

26.06.2024, 20., Heinzelmanngasse 11-17