SPORT.PLATZ Wien 2025: Der Sommer wird zur Sportbühne

Im August 2025 heißt es wieder: Raus aus dem Alltag, rein in die Sportschuhe! Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe SPORT.PLATZ Wien geht in ihre 16. Runde.

Vom 4. bis 29. August bringt der ASKÖ WAT Wien gemeinsam mit seinen Vereinen Sport direkt in die Parks und auf die öffentlichen Plätze der Stadt. Unter dem Motto „Sport an deinem Lieblingsort!“ wird Wien zur großen Outdoor-Fitness-Zone.

11 Stopps – ein Ziel: Mehr Bewegung für alle

An insgesamt 11 Standorten in Wien lädt SPORT.PLATZ dazu ein, Sport zu entdecken und auszuprobieren – ganz ohne Anmeldung und völlig kostenlos. Von Zumba über Yoga bis zu Strong Nation und Rücken Fit: Das vielfältige Programm richtet sich vor allem an Erwachsene, die Lust auf Bewegung unter freiem Himmel haben.

Auch Kinder kommen nicht zu kurz: Für sie gibt es die Hopsi Hopper Bewegungsstationen, die mit Spiel, Spaß und Bewegung für gute Laune sorgen.

Kick-Off und Finale als besondere Highlights

Der offizielle Auftakt findet am 4. August von 17:00 bis 19:00 Uhr am Rathausplatz, direkt bei der Bühne des Filmfestivals, statt. Das große Finale steigt am 29. August im Resselpark (1040 Wien) mit einem vielseitigen Bewegungsangebot für Jung und Alt – bereits ab 16:00 Uhr.

Sport zum Ausprobieren – für alle

Alle Veranstaltungen (außer Kick-Off und Finale) finden jeweils von 18:00 bis 20:00 Uhr statt. Vor Ort präsentieren sich auch die verschiedenen Mitgliedsvereine des ASKÖ WAT Wien, die Interessierten einen Einblick in ihr Angebot geben und zum Mitmachen animieren. Egal ob Anfänger:in oder Fortgeschrittene:r – hier findet jede:r die passende Sportart.

Sport verbindet – unabhängig von Alter, Herkunft oder Fitnesslevel

SPORT.PLATZ Wien steht für niederschwellige, inklusive Bewegungsangebote im öffentlichen Raum. Das Ziel: Bewegung für alle zugänglich machen – unabhängig von Alter, Herkunft oder körperlicher Fitness.

Ob du neue Sportarten ausprobieren, dich fit halten oder einfach mit anderen gemeinsam aktiv sein möchtest: SPORT.PLATZ Wien 2025 bietet den perfekten Rahmen dafür.

Alle Termine im Überblick 04. August, 17-19 Uhr – Kick Off am Rathausplatz, 1010 Wien 06. August, 18-20 Uhr – Wasserpark, 1210 Wien

08. August, 18-20 Uhr – Sigmund-Freud-Park, 1090 Wien

11. August, 18-20 Uhr – Kirschblütenpark, 1220 Wien 13. August, 18-20 Uhr – Hyblerpark, 1110 Wien

18. August, 18-20 Uhr – Otto Wagner Areal, 1140 Wien

20. August, 18-20 Uhr – Stadtpark Atzgersdorf, 1230 Wien

22. August, 18-20 Uhr – Tangentenpark, 1100 Wien

25. August, 18-20 Uhr – Arenbergpark, 1030 Wien

27. August, 18-20 Uhr – Wallensteinplatz, 1200 Wien

29. August, 16-18 Uhr – Großes Finale im Resselpark, 1040 Wien