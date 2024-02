Galaktisch: Star-Wars-Schau wird verlängert

Star Wars Fans aufgepasst! Aufgrund des großen Interesses geht „The Fans Strike Back“ in der Stadthalle einmalig bis 1. April in die Verlängerung. Das intergalaktische Highlight feierte im November Premiere und lockte bereits hunderte Fans in die Welt von Darth Vader, Yoda und Co.

Von Fans für Fans kuratiert, gewährt „The Fans Strike Back“ einmalige Blicke auf 1.000 einzigartige Sammelobjekte. Mit dabei sind lebensgroße Figuren, originalgetreue Kostüme, sowie Spitzen-Exponate wie der majestätische Snowspeeder, die Brücke des Sternzerstörers und der Thron des Imperators – all diese Kultobjekte sollen Fans „direkt in die epischen Schlachten der Saga versetzen.“

Freier Eintritt für Begleitung von Maskierten

Neben den Ausstellungsobjekten und einer VR-Experience sorgen jede Menge Fotospots, die Themen-Fotokabine und ein Ausstellungs-Shop dafür, dass ein Stück der Galaxis mit nach Hause genommen werden kann. Übrigens: Wer am Faschingsdienstag (13. 2.) die Ausstellung in Kostüm besucht, der erhält an der Tageskasse freien Eintritt für eine weitere Person. www.fansstrikeback.at