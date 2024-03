Stark: Fadi Merza steigt noch einmal in den Ring!

Neben zwei Box-WM-Kämpfen steigt am 6. April bei der Bounce Fight Night ein Mega-Comeback: Der legendäre Ex-Weltmeister im Thaiboxen Fadi Merza will es mit 46 und zehn Jahren Pause noch einmal wissen!

Es klingt spektakulär, was die Kampfsport-Fans am 6. April im Hotel Intercontinental (3. Bezirk) erwartet: Neben den Weltmeisterschaftskämpfen der Bounce-Boxerinnen Michaela Kotaskova und Nicole Wesner kann Klubboss Marcos Nader eine Sensation präsentieren: Fadi Merza wird steigt wieder in den Ring und stellt sich der Box-Challenge!

Merza voll im Training

Seit Wochen postet der mehrmalige Thaibox-Weltmeister Fotos und Videos seiner schweißtreibenden Vorbereitung. Er scheint wieder voll im Saft zu sein. „Aus einem Jahresvorsatz wurde ein Traum, aus dem Traum ein konkretes Ziel“, so die lebende Legende, die auch als ORF-Dancing-Star gute Figur machte. Jetzt will der 46-Jährige wieder durchs Ringgeviert tänzeln. Der Gegner steht noch nicht fest, wird aber ein jüngeres Kaliber sein.

Mit 90 Kilo begonnen

Merzas Ziel war es zu Jahresbeginn, sein Kampfgewicht von 72,5 Kilo zu erreichen. Ausgehend von 90 Kilo sehr ambitioniert. Also sagte der sympathische Wiener: „Back to the roots!“ Und schlug in einem thailändischen Gym seine Zelte auf. „Zweimal am Tag Training, essen und schlafen – teilweise auch gleich im Gym“, erzählt Fadi von seiner Zeitreise im Rocky-Style. Und, Hand aufs Herz, ist das Comeback nicht eine Frage der Midlife-Crisis? „So werden es wohl manche nennen. Aber mich treibt eine konkrete Sache an. Ich möchte meinem Sohn Michel, der bald 9 Jahre alt wird, zeigen, worum sich Papas Leben größtenteils gedreht hat!“

Nader freut sich

Fight-Night-Veranstalter Marcos Nader ist happy über das Merza-Comeback: „Dass Fadi im Rahmen unserer Veranstaltung sein Comeback geben will, freut uns natürlich sehr. Wenn solche Größen auf uns aufmerksam werden, zeigt das einmal mehr, dass sich unsere harte Arbeit auszahlt.“ Hart wird es auch für Fadi Merza, da er im Boxen antreten muss, nicht in seiner Paradedisziplin. „Meine Frau Ines und mein Sohn werden mich natürlich anfeuern. Aber sie haben mir schon jetzt eine Sache aufgetragen: Papa, tu dir bitte nicht weh!“

Die Bounce Fight Night am 6. April wird live auf ORF Sport Plus übertragen.

Mehr Infos: https://www.bounce.at/

Bild: FRB Media