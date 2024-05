Notfellchen-Mittwoch: Ella sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

ELLA

Die 2022 geborene American Staffordshire Terrier-Hündin Ella ist menschenfreundlich und stürmisch, anfangs jedoch – bis sie Vertrauen aufgebaut hat – etwas unsicher und daher schüchtern. Ella ist seit September 2023 im Tierschutzhaus Vösendorf und hat in ihrem bisherigen Leben noch nicht viel kennen gelernt. Sie wurde in einem Keller gehalten und beschlagnahmt. Von der Außenwelt in ihrer Vergangenheit abgeschottet, beginnt sie bei Tierschutz Austria in kleinen Schritten die ersten Dinge nachzuholen.

Brustgeschirr und Leine kennt sie bereits, beim Maulkorbtraining macht sie eifrig, aber etwas grobmotorisch mit. Die aufgeweckte Ella ist prinzipiell neugierig und offen, bei Menschen sehr verschmust und kuschelt gerne. Da sie in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennen gelernt hat, sucht sie ein Zuhause am Land.

Ihr Zuhause sollte ruhig und kinderlos sein, damit sie auch entspannen kann. Da das Team von Tierschutz Austria ihr Verhalten zu anderen Tieren erst in Erfahrung bringen kann, wenn sie ihren Maulkorb stressfrei tragen kann, können es zur Zeit diesbezüglich noch keine Angaben machen und sucht ein Zuhause ohne andere Tiere für sie.

Menschen, die sich für Ella interessieren, müssen bereit sein, sie über einen längeren Zeitraum (Patenschaft mit Übernahme, Unterstützung durch unsere Trainer) kennenzulernen.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.