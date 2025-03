Stars im Ring: Musik, Kämpfe und Überraschungen garantiert

Am 5. April 2025 verwandelt sich die sonst so ruhige Südstadt von Maria Enzersdorf in ein brodelndes Zentrum voller Emotionen, Energie und Entertainment.

Die Veranstaltung „Stars im Ring“, organisiert von der SIF-Agentur, verspricht eine unvergessliche Show, die Musik, Show-Acts und packende Boxkämpfe vereint.

Ein Abend, der unter die Haut geht – musikalisch und emotional

Eines der musikalischen Highlights des Abends ist das eigens für die Veranstaltung komponierte Lied „Stars im Ring“. Die Hymne der Nacht wurde von der SIF-Agentur gemeinsam mit dem renommierten Produzenten Lionbros entwickelt – und wird live von der charismatischen Sängerin Ina Carina präsentiert.

Auch weitere musikalische Gäste sorgen für echtes Gänsehaut-Feeling: Menowin Fröhlich, bekannt aus Deutschland sucht den Superstar, bringt mit seiner kraftvollen Stimme das Publikum zum Toben. Zum Finale bringt Sarah Neller mit einer gefühlvollen Ballade Ruhe in den Ring – und verzaubert mit ihrer Stimme.

Boxkämpfe, Show-Glamour und überraschende Ring Girls

Zwischen den musikalischen Höhepunkten stehen die sportlichen Wettkämpfe im Zentrum – und lassen die Herzen der Boxfans höherschlagen. Doch auch fürs Auge ist gesorgt: Das bezaubernde Ring Girl Maria Maksimovic bringt mit ihrer Ausstrahlung Glanz in die Arena.

Für eine ordentliche Portion Überraschung sorgt ein ganz besonderer Auftritt: Marius Engelbrecht, das beliebte „Skandal-Urgestein“, tritt ebenfalls als Ring Girl auf – und bringt mit seinem Humor und Charme eine völlig neue Dynamik in die Show.

Prominente Unterstützung: Calvin Kleinen als Stargast

Als besonderes Highlight darf sich das Publikum auf einen echten Reality-Star freuen: Calvin Kleinen wird als Stargast live vor Ort sein. Bekannt aus Formaten wie Temptation Island VIP, Promis unter Palmen und Kampf der Realitystars, sorgt der Entertainer regelmäßig für Schlagzeilen – und für beste Stimmung

Innovative Sponsoren und Social Media Stars

Eine Show dieser Größe braucht starke Partner – und auch in dieser Hinsicht setzt „Stars im Ring“ neue Maßstäbe. Mit dabei: Fürstlich Shoppen in Kärnten, ein TikTok-Live-Phänomen, das durch sein innovatives Live-Shopping-System auf Social Media bekannt wurde. Ebenfalls vertreten: das neuartige und humorvoll präsentierte Abflusssieb „vixxx“, das sich als starker Sponsor engagiert.

Ein Event, das man nicht verpassen darf

„Stars im Ring“ verspricht ein Abend voller Überraschungen, Emotionen und unvergesslicher Momente – eine explosive Mischung aus Entertainment, Sport und Musik. Wer dieses Event live erleben möchte, sollte sich schnell ein Ticket sichern – erhältlich online oder an der Abendkasse.