Weingut Hagn vierfach ausgezeichnet

Große Freude im nördlichen Weinviertel: Das Weingut Hagn wurde beim renommierten SALON Österreich Wein 2026 gleich vierfach ausgezeichnet.

Die Aufnahme von vier Weinen in die diesjährige Ausgabe der bedeutenden Publikation zählt zu den größten Erfolgen in der Geschichte des Familienbetriebs.

Höchste Auszeichnung für Österreichs Weine

Der SALON Österreich Wein gilt als die „Staatsmeisterschaft“ des heimischen Weins und zählt zu den angesehensten Auszeichnungen der österreichischen Weinbranche. Jahr für Jahr werden dort die besten Weine des Landes präsentiert.

Besonders bemerkenswert ist die diesjährige Ausgabe: Erstmals wurde die bisherige Begrenzung von maximal drei aufgenommenen Weinen pro Weingut aufgehoben. Damit können nun alle Weine berücksichtigt werden, die sich im Auswahlverfahren durchsetzen. Umso größer ist die Bedeutung der vierfachen Aufnahme für das Weinviertler Weingut Hagn.

Vier Weine im SALON vertreten

Mit folgenden Weinen ist das Weingut Hagn im SALON Österreich Wein 2026 vertreten:

Welschriesling 2025

Weinviertel DAC 2025

Rosé Zweigelt 2025

BIO Rosé Zweigelt „Blumentanz“ 2025

Die Auszeichnungen unterstreichen die Vielfalt des Sortiments und die konsequente Qualitätsarbeit des Familienbetriebs. Von klassischen regionalen Weißweinen bis hin zu charaktervollen Roséweinen zeigt das Weingut seine ganze Bandbreite.

Stolz auf die Leistung des Teams

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung und freuen uns über die Anerkennung unserer Arbeit. Unser besonderer Dank gilt dem gesamten Team, das mit Leidenschaft, Engagement und großer Sorgfalt tagtäglich dazu beiträgt, solche Erfolge möglich zu machen“, betonen Wolfgang Hagn jun. und Leo Hagn jun.

Die beiden Cousins führen den Familienbetrieb gemeinsam: Während Leo Hagn jun. als Kellermeister für die Weinproduktion verantwortlich zeichnet, leitet Wolfgang Hagn jun. die Bereiche Vertrieb und Marketing.

Familienbetrieb mit vielfältigem Angebot

Mit vier prämierten Weinen zählt das Weingut Hagn heuer zu den erfolgreichsten Betrieben beim SALON Österreich Wein und bestätigt einmal mehr seinen hohen Qualitätsanspruch.

Das Familienweingut im nördlichen Weinviertel verbindet Weinbau mit Gastronomie, Nächtigungsmöglichkeiten und Veranstaltungen. Zudem setzt der Betrieb verstärkt auf nachhaltige Bewirtschaftung und regionale Wertschöpfung – ein Weg, der nun auch mit einer der höchsten Auszeichnungen des österreichischen Weinbaus belohnt wurde.