Ein bisschen Aufatmen in Wien: Die Hochwasser-Lage entspannt sich etwas – ein Beispiel: Die Strandbar Herrmann ist nicht mehr überflutet, wie ein Lokalaugenschein des Wiener Bezirksblatts beweist. Am Wochenende war das Wasser noch rund einen Meter hoch gestanden. Schon am Mittwoch will das beliebte Lokal am Donaukanal wieder aufsperren – bis dahin soll es vom Schlamm befreit sein.