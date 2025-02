Studium Generale: Bildung ohne Druck nach der Karriere

Lebenslanges Lernen ist mehr als ein Schlagwort – es ist eine Bereicherung für den Alltag und eine Investition in die persönliche Weiterentwicklung. Gerade in der nachberuflichen Lebensphase bietet sich die Möglichkeit, sich neuen Themen zu widmen, geistig aktiv zu bleiben und in den wissenschaftlichen Diskurs einzutauchen.

Die Universität Wien trägt diesem Bedürfnis mit dem „Studium Generale“ Rechnung, das seit 2019 speziell für Menschen nach dem Berufsleben konzipiert wurde.

Wissen erweitern nach individuellen Vorlieben

Das Studium Generale bietet eine breite Auswahl an Modulen aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können entweder einen kompletten Universitätslehrgang absolvieren oder einzelne Module nach Interesse belegen.

Die Fächer sind vielfältig: Ob Astrophysik, Philosophie, Politikwissenschaften oder Zeitgeschichte – die Studierenden haben die Freiheit, ihre persönlichen Schwerpunkte zu setzen. Wer sich für gesellschaftliche Entwicklungen interessiert, kann sich mit aktuellen politischen und sozialen Fragestellungen auseinandersetzen. Wer lieber in die Tiefen des Universums eintaucht, kann sich mit den neuesten Erkenntnissen der Astrophysik beschäftigen.

Austausch in kleinen Gruppen

Ein großer Vorteil des Programms ist die kleine Gruppengröße, die eine persönliche Lernatmosphäre und intensive Diskussionen ermöglicht. So entsteht ein spannender Austausch mit Gleichgesinnten, die ihre unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen einbringen. Die Studierenden profitieren nicht nur vom Wissen der Lehrenden, sondern auch voneinander.

Lernen als Schlüssel zu einem erfüllten Leben

Nachberufliches Studieren bedeutet, sich geistig herauszufordern, den Horizont zu erweitern und aktiv am gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen. Wissenschaftliche Neugier endet nicht mit dem Berufsleben – im Gegenteil: Wer weiterlernt, bleibt geistig fit und offen für Neues.

Mehr Infos unter www.postgraduatecenter.at/studiumgenerale.