Summer City Camps: Noch 5.000 offene Plätze!

Die Stadt bietet auch im heurigen Sommer ein abwechslungsreiches Ferienbetreuungsprogramm für Kinder von sechs bis zwölf Jahren an. Von 1. Juli bis 30. August gibt es im Rahmen der Summer City Camps an 31 Standorten Spiel, Spaß und Freizeitbetreuung. Für 5.000 weitere Teilnehmer ist aktuell noch Platz.

Seit 2. Mai ist die zweite Phase der Buchung offen: Kinder aus Wiener Schulen mit Hauptwohnsitz in Wien, deren Ferienbetreuung nicht durch einen Hortplatz oder durch interne Betreuung an einem Bildungscampus-Standort gewährleistet ist, können nun über die Online-Plattform nach erfolgter Registrierung Plätze buchen.

Anmeldschluss am 13. Juni

Die Anmeldung zu den Summer City Camps ist bis einschließlich 13. Juni 2024 möglich. Die Kosten für die Teilnahme sind gleichgeblieben und betragen pro Kind und Betreuungswoche 60 Euro inklusive Mittagessen und gesunder Jause. Für jedes zweite und dritte Geschwisterkind verringern sich die Kosten auf jeweils 30 Euro pro Woche; ab dem vierten Kind ist die Teilnahme kostenfrei. Des Weiteren haben Kinder in der Grundversorgung und in der bedarfsorientierten Mindestsicherung die Möglichkeit, das Angebot kostenlos zu nutzen.

Sport, Workshops und Ausflüge

Die Stadt arbeitet mit Bildung im Mittelpunkt, dem Verein Hi Jump Wien und weiteren im Jugend- und Bildungsbereich tätigen Organisationen zusammen, um die abwechslungsreichen Summer City Camps auf die Beine zu stellen. Besonders wichtig ist es den Veranstaltern, dass Kinder berufstätiger Eltern und Alleinerziehender Zugang zu diesem Ferienprogramm haben. „Mit Sport, Kreativworkshops und spannenden Ausflügen sorgen wir dafür, dass jedes Kind unvergessliche Erlebnisse mit nach Hause nimmt“, ist Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr stolz. Mario Rieder, Geschäftsführer von Bildung im Mittelpunkt (BiM): „Ich freue mich, dass wir das auch in diesem Jahr über unsere Online-Anmeldeplattform sowie die persönlichen Informations- und Serviceleistungen unserer Mitarbeiter so viele Familien erreichen konnten.“

Alle Infos unter ferieninwien.at

Email: info@summercitycamp.at

Telefon: +43 1 524 25 09 46 (Mo-Do 9-12 und 13 bis 16 Uhr, Fr 9 bis 14 Uhr)