Summer Vibes by Therme Wien: Der Sommer kann kommen

Die „Summer Vibes by Therme Wien“ kehren zurück – und bringen auch 2025 wieder das Urlaubsgefühl mitten in die Hauptstadt.

Ab Donnerstag, dem 5. Juni, startet das beliebte Chill-out-Festival in seine zweite Saison. Mit entspannter Musik, Live-Acts und sommerlicher Atmosphäre wird die Therme Wien jeden Donnerstagabend zur Bühne für ein einzigartiges After-Work-Erlebnis.

Donnerstags wird Wien zur Festival-Oase

Von Juni bis August lädt die Therme Wien jeden Donnerstag von 16 bis 21 Uhr zum sommerlichen Ausklang des Tages ein. Bei gutem Wetter verwandelt sich das Areal in eine vibrierende Wohlfühloase mit Sounds, Cocktails und entspannten Gästen – ein Kurzurlaub mitten in der Stadt.

Musik, Wasser und Atmosphäre – ein Sommererlebnis für alle Sinne

Was das Festival so besonders macht, ist die gelungene Kombination aus Musik, Thermenflair und kulinarischem Genuss. Unter dem Motto „größer, bunter, stimmungsvoller“ hat sich das Line-up 2025 noch weiterentwickelt. Kuratiert wird das musikalische Programm von DJane Mel Merio und der Pansky Entertainment GmbH. Sie selbst steht zum Auftakt am 5. Juni an den Turntables – gemeinsam mit Popsängerin Niddl.

Hochkarätiges Line-up mit Live-Acts

In diesem Sommer dürfen sich Gäste auf ein abwechslungsreiches Musikprogramm freuen. Neben Mel Merio sorgen unter anderem Niddl, Celine Roschek mit ihrer Elektro-Violine und DJ Mauri für sommerliche Stimmung. Das detaillierte Programm ist online unter www.thermewien.at/summer-vibes abrufbar.

Festivalgenuss mit Mehrwert – zwei Ticketvarianten zur Auswahl

Das Festival kann auf zwei Arten besucht werden: mit dem Summer Vibes Festival-Band um 25 Euro oder dem V.I.P.-Tages-Ticket um 59 Euro.

Festival-Band:

€ 20,- Gutschein für Thermen-Kulinarik

Leih-Badetuch, Überraschungsgeschenk

Cocktail-Specials & Rabatte im Thermenshop

Sammel-Jeton als Andenken

(exklusive Thermeneintritt)

V.I.P.-Tages-Ticket:

Tagesthermeneintritt inklusive Kästchen

Reservierte Liege in der Terrassenlounge mit Liegenservice

Inklusive aller Festival-Band-Vorteile

Der Ticketvorverkauf läuft über www.thermewien.at/summer-vibes. Wichtig: Das Festival findet nur bei Schönwetter statt.

Sommerangebote für jeden Geschmack

Zusätzlich zum Festival bietet die Therme Wien auch im Sommer 2025 wieder attraktive Tarife und Pakete. Von 1. Juni bis 31. August profitieren Besucher:innen von vergünstigten Tageskarten – Erwachsene zahlen etwa nur 32 Euro statt 38.

Auch Kombiangebote wie das Sommer Wohlfühl-Ticket (inkl. Aloe Vera Massage) oder das Sommer Genuss-Ticket (mit Zugang zum exklusiven Gartenbereich) sorgen für besondere Verwöhnmomente.

Weitere Infos unter: thermewien.at/sommer-tickets