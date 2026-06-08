Circus Louis Knie: Erstmals ohne Tiere!

Von 6. August bis 6. September 2026 macht der Circus Louis Knie wieder Station in Wien.

Am Verteilerkreis Favoriten im 10. Bezirk präsentiert Österreichs traditionsreichster Zirkus seine neue Produktion „WOW!“ – und verspricht ein Show-Erlebnis der Extraklasse für die ganze Familie.

Mit internationalen Spitzenartistinnen und -artisten, preisgekrönten Darbietungen sowie modernen Inszenierungen setzt der Circus Louis Knie auf eine Mischung aus Akrobatik, Tanz, Comedy und spektakulären Bühneneffekten. Das Publikum darf sich auf eine Show voller Spannung, Emotionen und beeindruckender Höchstleistungen freuen.

Internationale Stars in der Manege

Zu den Höhepunkten des Programms zählen die „White Angels“, die als größte reisende Schleuderbrettgruppe der Welt gelten. Ebenfalls mit dabei sind die vielfach ausgezeichneten „Desire of Flight“, Gewinner des renommierten Goldenen Clowns beim Internationalen Circusfestival von Monte Carlo.

Für weitere spektakuläre Momente sorgen das Duo Malinovsky am Chinese Pole, die rasanten „Skating Passion“, Hula-Hoop-Künstlerin Nicole Berousek, das Comedy-Duo Wolf Brothers sowie der brasilianische Starclown Bambolito.

Historischer Schritt: Erstmals ohne Tiere

Eine besondere Neuerung markiert die Saison 2026: Erstmals in der mehr als 200-jährigen Geschichte des Unternehmens präsentiert Louis Knie ein vollständig tierfreies Programm.

Unter dem Motto „100 % Human Performance“ stehen ausschließlich die Fähigkeiten der Künstlerinnen und Künstler im Mittelpunkt. Damit setzt der Zirkus ein deutliches Zeichen für die Weiterentwicklung der modernen Zirkuskunst und möchte zeigen, dass zeitgemäße Unterhaltung auch ohne Tierdarbietungen begeistern kann.

Mehr als zwei Jahrhunderte Zirkustradition

Der Name Louis Knie steht seit über 200 Jahren für Zirkuskunst und Live-Unterhaltung. Die Wurzeln der bekannten Zirkusdynastie reichen bis ins Jahr 1806 zurück. Mit der neuen Produktion „WOW!“ verbindet das Familienunternehmen seine lange Tradition mit einer modernen Ausrichtung und internationalen Top-Acts.

Circus Louis Knie – „WOW!“

Wann: 6. August bis 6. September 2026

Wo: Verteilerkreis Favoriten, 1100 Wien

Dauer: rund 2 Stunden inklusive Pause

Programm: Internationale Spitzenartist:innen, Luftakrobatik, Schleuderbrett, Chinese Pole, Rollschuhartistik, Comedy und Tanz

Besonderheit: Erstmals komplett tierfrei – 100 % Human Performance