Super: Lehrlinge backen Kekse für das Ö3-Weihnachtswunder

Von 15. November bis 18. Dezember 2024 sind in 29 ausgewählten BILLA PLUS Märkten handgemachte Kekse von BILLA Lehrlingen für den guten Zweck erhältlich. Der gesamte Erlös wird an das Ö3-Weihnachtswunder gespendet, um Familien in Not in Österreich zu unterstützen.

Gerade in der bevorstehenden Weihnachtszeit, wenn Zusammenhalt besonders zählt, setzt BILLA gezielt auf Initiativen und Spendenaktionen, um dort zu helfen, wo dringend Unterstützung benötigt wird. Daher hat der Lebensmittelhändler eine vorweihnachtliche Verkaufsaktion ins Leben gerufen, um gemeinsam mit seinen Kunden eine der größten Spendenaktionen des Landes, zu unterstützen.

Von 15. November bis 18. Dezember 2024 sind in ausgewählten BILLA PLUS Märkten in Wien, Niederösterreich und im Burgenland handgemachte Weihnachtskekse erhältlich. Der Reinerlös geht zur Gänze an das Ö3-Weihnachtswunder, das heuer bereits zum zehnten Mal für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds Spenden sammelt, um Familien in Notlagen in Österreich unter die Armen zu greifen.

Mit viel Liebe von Hand gemacht

Vier Konditorlehrlinge haben mit Unterstützung von Eva-Maria Kaiser, gewerberechtliche Geschäftsführerin für Backshop und Konditorei BILLA, hunderte Kilogramm Weihnachtskekse für die Spendenaktion gebacken. Bei der Wahl der Sorte legte man sich schnell auf beliebte Butter-Mürbteig Kekse fest.

Der Klassiker ist nachhaltig in Gläsern verpackt – solange der Vorrat reicht – um 3,99 Euro erhältlich.

Hier sind die Kekse in Wien erhältlich