Superbowl-Party im Vienna Marriott Hotel

Erleben Sie eine der größten Super Bowl Partys Europas im beeindruckenden Vienna Marriott Hotel im Herzen von Wien. Auf zwei Stockwerken des exklusiven Hauses auf der Ringstraße dreht sich am 12. Februar alles um Football.

Speisen und Getränke so weit das Auge reicht

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ist die traditionsreichste Super Bowl Party Wiens zurück – mit dem besten All You Can Eat & All You Can Drink Angebot der Stadt. Das Football Party-Event mit ausgefeilter Technik, einem abendfüllenden NFL-Programm und hervorragender Verpflegung wartet auf Sie.

Halftime Show mit Rihanna

Die Übertragung im Vienna Marriott Hotel schließt natürlich die sicherlich spektakuläre Halbzeitshow von Superstar Rihanna ein. Auch vor Kickoff werden sämtliche Pre-Game Highlights übertragen. Das Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles selbst erfolgt wie immer mit dem beliebten englischen Original-Kommentar, diesmal mit der bewährten NFL Crew auf FOX.

Mehr Infos unter www.superbowlpartyvienna.at