Supermarkt serviert jetzt Hauben-Küche

Max Stiegl zählt zu den besten und gefragtesten Köchen Österreichs. Das Gut Purbach, das von Stiegl geführt wird, ist mehrfach ausgezeichnet und 2020 wurde er zum Gault & Millau-„Koch des Jahres“ gekürt. Der Spitzenmann ist vor allem bekannt für seine ausgefallene Kochkunst und die lässt sich jetzt einmalig in einem ausge­fallenen Ambiente genießen.

Einmaliges Gastspiel

Am 24. September kocht Max Stiegl im Interspar-Restaurant „das Mezzanin“ (1., Schottengasse 6–8) ein 4-Gänge-Menü, das es hier so noch nicht gab. Zu diesem besonderen Anlass serviert er unter anderem Calamari mit Kohlsprossen und Bries, ­Pithiviers von der Ente und ­Trüffel, Kohl und Gänseleber. Das 4-Gänge-Menü kommt auf 59 Euro, die passende Weinbegleitung auf 29 Euro. Um Vorab-Reservierung wird ge­beten, per E-Mail an restaurant@dasmezzanin.at oder telefonisch unter 01/53 23 87 18 50.