Ganzheitlich fit mit Suseya: Chiropraktik, Sport & Ernährung

Im Herzen des 8. Bezirks vereinen Mario Olarte und Tamara Unterbuchberger mit Suseya Chiropraktik, Fitness und Ernährung. Ihr Ziel: Menschen auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit, Energie und Lebensqualität ganzheitlich zu begleiten.

Ein Gruß mit Bedeutung: „Suseya“

Der Name des Studios stammt von einem spirituellen Gruß, den sich Mario Olarte und Tamara Unterbuchberger auf dem Jakobsweg begegneten – Suseya, was sinngemäß „höher und weiter“ bedeutet. Dieser Leitspruch wurde zur gemeinsamen Vision, die sie in Wien in die Tat umsetzten. Bei Suseya wird Gesundheit nicht isoliert betrachtet – sondern als Zusammenspiel von Bewegung, Haltung und Ernährung.

Chiropraktik trifft auf Fitness

Als Doctor of Chiropractic behandelt Mario Olarte Funktionsstörungen der Wirbelsäule und hilft so, Schmerzen zu lindern, Haltungsfehler zu korrigieren und die Verbindung zwischen Gehirn und Körper zu verbessern. Tamara Unterbuchberger, diplomierte Gesundheits- und Fitnesstrainerin, ergänzt das Angebot mit maßgeschneiderten Trainingsprogrammen. In einem hauseigenen Fitnessstudio bietet sie sowohl Einzel- als auch Kleingruppentrainings an – angepasst an Alter, Fitnesslevel und individuelle Ziele.

Bewegung als Schlüssel zur Gesundheit

Der Ansatz von Suseya ist klar: Nur wer sich regelmäßig bewegt – und zwar richtig –, kann langfristig gesund bleiben. Tamara weiß um die Herausforderungen im Fitnessdschungel: „Gerade auf Social Media kursieren unzählige Tipps – nicht alle sind sinnvoll oder gesund.“ Deshalb setzt sie auf individuelle Programme, die sich an den Alltag der Kund:innen anpassen und gleichzeitig gezielt Schwächen ausgleichen. Auch bei Ernährungsfragen steht sie unterstützend zur Seite.

Flexibel und effektiv: Online-Training

Für viele ist der Weg ins Fitnessstudio eine Hürde. Das weiß auch Tamara Unterbuchberger – und bietet deshalb Online-Trainings via Videocall an. So kann ortsunabhängig trainiert werden, mit individueller Anleitung und Korrektur. Auch in der digitalen Variante stehen sowohl Einzelcoachings als auch Gruppentrainings zur Auswahl.

Einladung zum Kennenlernen: PR-Event am 10. Mai

Wer Suseya live erleben möchte, hat am 10. Mai 2025 die Gelegenheit dazu: Ab 10 Uhr laden Tamara und Mario in die Florianigasse 24/2 im 8. Bezirk zum exklusiven PR-Event. Geboten werden ein kurzes Workout, spannende Einblicke in die Chiropraktik, eine Führung durch die Behandlungsräume sowie gesunde Snacks und Drinks. Das Event bietet außerdem Gelegenheit zum Netzwerken und für persönliche Gespräche mit den beiden Gründer:innen.

Suseya

Florianigasse 24/2, 1080 Wien

Mail: kontakt@suseya.at

Tel.: 0660/4531107

Web: www.suseya.at