Bis 26. Juni bietet easylife eine umfassende Analyse inklusive persönlicher Beratung zum Sonderpreis an. Dabei werden unter anderem Stoffwechsel, inneres Bauchfett sowie mögliche Abnehmblockaden untersucht. Ziel ist es, herauszufinden, warum bisherige Bemühungen beim Abnehmen nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben.

„Viele scheitern beim Abnehmen, weil sie die wahren Ursachen nicht kennen – ein träger Stoffwechsel und zu viel inneres Bauchfett können den Erfolg blockieren. Bei der Analyse finden wir diese Abnehmbremse – und zeigen im Erstgespräch, wie sie sich gezielt lösen lässt. Dann können überschüssige Kilos und Fettdepots schnell und dauerhaft schwinden“, erklärt Kerstin Huber.

Individuelle Beratung ohne Hungern

Im unverbindlichen Erstgespräch erhalten Interessierte Antworten auf zentrale Fragen rund ums Abnehmen: Warum fällt Gewichtsverlust oft so schwer? Wie rasch sind erste Ergebnisse möglich? Und welche Methode passt zum eigenen Alltag?

Auf Basis der Analyse unterstützt die easylife Stoffwechseltherapie den gezielten Fettabbau – laut Anbieter ohne Hungern, ohne Sport sowie ohne Kapseln oder Shakes. Auch der gefürchtete Jo-Jo-Effekt soll vermieden werden.

Analyse-Aktion bis 26. Juni

Die große Analyse inklusive Beratung ist derzeit um 19 Euro statt 59 Euro erhältlich. Interessierte können ihren persönlichen Termin in einem der Wiener easylife Therapiezentren vereinbaren.

easylife Wien Nord

Lieblgasse 3, 1220 Wien

Tel.: 01 256 16 66

easylife.at

easylife Wien Zentrum

Schottenring 35, 1010 Wien

Tel.: 01 503 13 71

easylife.at

easylife Wien Süd

Campus 21, Europaring F13

2345 Brunn am Gebirge

Tel.: 02236 379999

easylife.at