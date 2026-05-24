In Zeiten wie diesen werden “Helfer aus dem Grätzl” als “Community Nurses” bezeichnet. Sie stehen für Fragen und Anliegen zur Verfügung. Wie jeden dritten Mittwoch im Monat von 8 bis 12 Uhr in der Bezirksvorstehung Neubau (Hermanngasse 24-26). Das Angebot ist kostenlos.

Gesundheits- und Pflegefragen

Die diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege-Mitarbeiterinnen beraten persönlich zu Fragen rund um Gesundheit, Pflege, Prävention und Alltagserleichterung: Wie bleibe ich fit und beweglich? Was kann ich tun, um besser zu schlafen? Wie kann ich Stürze in meiner Wohnung vermeiden? Wo bekomme ich Unterstützung, wenn mir alles zu viel wird?

Termin und Ort

Der nächste Termin ist am Mittwoch, 17. Juni. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. “Gesundheits- und Pflegefragen betreffen viele Menschen in Neubau. Mit der Community-Nursing-Sprechstunde schaffen wir eine kostenlose, niederschwellige Anlaufstelle direkt in der Bezirksvorstehung”, so Vorsteher Markus Reiter.

• Ort: Bezirksvorstehung Neubau, 2. Stock, Zimmer 2.05

• Adresse: Hermanngasse 24–26, 1070 Wien

• Bei Fragen sind die Community Nurses unter 01/24524 oder community-nurses@fsw.at erreichbar.