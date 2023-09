„Tag des Wiener Wohnbaus“ war ein voller Erfolg

In Wien lässt es sich gut wohnen. Und das wurde jetzt auch gefeiert. Mit dem großen Familienfest zum „Tag des Wiener Wohnbaus“ am 3. September im Rudolf-Bednar-Park in der Leopoldstadt.

Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt – das beweisen mit schöner Regelmäßigkeit internationale Studien. Das liegt nicht zuletzt an dem sozialen Wohnbau, um den man uns weltweit beneidet und der vielen anderen Ländern auch als Vorbild gilt. Das wurde am 3. September, dem „Tag des Wiener Wohnbaus“ ordentlich gefeiert. Und hunderte Wiener feierten mit.

Ein Fest für die Familie

Der „Tag des Wiener Wohnbaus“ wurde als Fest für die ganze Familie begangen. Die Besucher konnten sich bei gemütlicher Atmosphäre beraten lassen und das umfangreiche Musik- und Unterhaltungsprogramm für Jund und Alt genießen. Das breite Serviceangebot umfasste Infozelte und Servicestände der Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen und stand auch heuer ganz im Zeichen von Services und Förderungen rund ums Wohnen. Mit dabei war heuer erstmals die Wiener Klima-Tour, eine interaktive Ausstellung zum Klimaschutz. Passend dazu hatte die Veranstaltung das Prädikat ÖkoEvent.

Stolz auf Wiener Modell

„Mit dem Tag des Wiener Wohnbaus ist es gelungen, das weltweit bekannte Wiener Wohnbaumodell an einem Ort für alle Wienerinnen und Wiener erlebbar zu machen. Die Beratungsstände waren sehr gut besucht und zeigen, welche Bedeutung dem Thema Wohnen in Wien zukommt. Das Gratis-Bühnenprogramm und die Mitmachstationen haben den Tag richtig schön abgerundet und eine ganz besondere Atmosphäre erzeugt. Ein Tag wie eine wunderbare Wiener Melange aus Wissenswertem und Unterhaltung bei kostenlosem Sommerfeeling in Wien.“, freut sich Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Wissenswertes & Unterhaltsames

Großes Interesse herrschte bei den Beratungsständen, wie etwa bei der Wohnberatung Wien und der MieterHilfe. Hier waren die Suche nach einer kostengünstigen Wohnung sowie natürlich die Mieterhöhungen der letzten Monate die großen Themen. Da so manche Erhöhungen nicht immer korrekt berechnet wurden, kann eine Überprüfung durch die Experten der MieterHilfe bares Geld wert sein.

Am Stand von Wiener Wohnen gab es zum Thema Unterstützung Erfreuliches zu hören, schließlich werden durch den mehrstufigen Gemeindebaubonus hunderttausende Gemeindemieter direkt entlastet. wohnpartner beriet zu Nachbarschaftsthemen im Gemeindebau und die Sieger des diesjährigen Boccia-Turniers wurden gekürt. Bei der Hauskunft konnten sich Interessierte über Beratungs- und Förderangebote rund um Energiesparen und Heizungstausch bei der Sanierung von Ein-, Mehrfamilienhäusern und Eigentumswohnungen informieren. Bei Fragen zur Wohnbeihilfe konnten die Experten der Wohnbauförderung helfen, wenn es um Fördermöglichkeiten von außenliegenden Sonnenschutzeinrichtungen geht, hatte die Technische Stadterneuerung den passenden Rat parat. Wien Energie war mit einem Infozelt vor Ort, beim Kuratorium für Verkehrssicherheit gab es ein Wiedersehen mit Helmi.

Von Wissens- bis zu Spiele-Stationen

Die Besucher erfreuten sich darüber hinaus am umfangreichen Unterhaltungsangebot. Von Kreativ- und Spielestationen, Bewegung und Sport für die ganze Familie, Robert Steiner mit „OKIDOKI on Tour“ über Hüpfburg und Fußballarena bis hin zu musikalischen Highlights wurde alles geboten. Und auch der 1. Wiener Gemeindebau-Chor ließ die Stimmen kraftvoll klingen. Krönender Abschluss des Tages war der Auftritt der legendären Band Wiener Wahnsinn.

Die Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál freut sich gemeinsam mit den Organisatoren bereits auf ein Wiedersehen beim Tag des Wiener Wohnbaus 2024.