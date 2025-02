Thermenresort Loipersdorf ehrt Pflegekräfte mit Erholungstag

Außergewöhnliches Engagement verdient außergewöhnliche Anerkennung: Das Thermenresort Loipersdorf lädt die Pflegekräfte der Kinderklinik, Kinderchirurgie und Geburtshilfe des LKH-Univ. Klinikums Graz zu einem kostenfreien Erholungstag ein.

Diese Initiative soll als Zeichen der Wertschätzung für ihren unermüdlichen Einsatz im Gesundheitswesen dienen.

Symbolische Würdigung für unermüdlichen Einsatz

Die offizielle Übergabe der Gutscheine fand am Montag, den 3. Februar 2025, durch Thermenresort-Geschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini und Marketing-Leiterin Birgit Stampfl an Ulrike Kylianek, Pflegeleitung des Kinderzentrums am Univ. Klinikum Graz, statt. Borckenstein-Quirini betonte dabei die Bedeutung der Aktion:

„Man kann sich meistens nicht einmal annähernd vorstellen, wie viel Arbeit und Emotionalität in der Pflege von Kindern und Jugendlichen steckt. Und da wollten wir als Therme etwas Gutes tun und jeder Pflegekraft einen Thermengutschein schenken.“

Soziales Engagement mit langer Tradition

Diese Initiative reiht sich in das langjährige soziale Engagement des Thermenresorts ein. Bereits im Dezember 2024 spendete Loipersdorf – das zweite Jahr in Folge – insgesamt 5.000 Euro an die Kinderklinik Graz. Nun folgt ein weiteres starkes Zeichen der Anerkennung.

Ulrike Kylianek, Pflegeleiterin am Kinderzentrum, zeigte sich tief berührt:

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Mitarbeitenden einen Tag im Thermenresort Loipersdorf verbringen können. Wir sehen das als große Wertschätzung für unsere Arbeit, die wir in der täglichen Betreuung von Kindern und Jugendlichen leisten. Ein herzliches Danke!“

Ein Impuls für mehr Wertschätzung im Gesundheitswesen

Mit dieser Aktion setzt das Thermenresort Loipersdorf nicht nur ein Zeichen der Dankbarkeit, sondern auch ein gesellschaftliches Signal: Pflegekräfte sind das Rückgrat unseres Gesundheitswesens und verdienen Anerkennung. Weitere Unternehmen und Institutionen sollen dadurch ermutigt werden, dem Beispiel zu folgen und sich aktiv für jene einzusetzen, die Tag für Tag Außergewöhnliches leisten.