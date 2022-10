Herbstferien mit Kinder? Ab zu Time Travel & Sisi’s Amazing Journey!

Egal ob Regenwetter oder Sonnenschein, ein Besuch bei Time Travel & Sisi’s Amazing Journey garantiert volles Vergnügen für Jung und Alt.

In der Erlebniswelt sind Spaß und Action für die gesamte Familie garantiert. Der einstündige Rundgang bietet auf 1.300 m2 alle Meilensteine der Wiener Geschichte. In 10 Multimedia-Stationen (u.a. preisgekröntes 5D-Kino, Habsburger-Audienz und moderner Virtuell Reality-Ride zum Thema „Musikstadt Wien“) wird die Historie Wiens auf einzigartige Weise spür- und erlebbar. Die Zeitspanne vom Römerlager Vindobona bis in die Gegenwart wird auf humorvolle Weise aufbereitet und so zum faszinierenden Erlebnis für Jung und Alt.

Anschließend geht die aufregende Reise mit Sisi weiter und beginnt mit einem interessanten, humorvollen Film in dem man Highlights und Schicksalsschläge aus Sisi’s Leben und einigen pikanten Details dazu erfährt. In dem 15-minütigen Film erhält man einen schönen Überblick über das Leben der Kaiserin. Danach begeben Sie sich auf einen Virtual Reality Boatride unter und über den Straßen Wiens. Zusammen mit Sisi erlebt man die Hochzeitsfahrt des Kaiserpaares von Wien nach Linz, man taucht in die Unterwelt Wiens ein und trifft dort einige Gruselgestalten der Vergangenheit, danach landet man im Pinguingehege des Schönbrunner Zoos und wird Zeuge eines atemberaubenden Flugs über Wien mit 360° Rundumblick.

Das Kombiticket mit Time Travel und Sisi´s Amazing Journey ist auch das ideale Geschenk zu Weihnachten für Familien, Liebhaber modernster Technologie und vor allem für Fans von Kaiserin Sisi. Geschenkgutschein

Time Travel Vienna

Habsburgergasse 10a, 1010 Wien

Tel: 01 532 15 14

www.timetravel-vienna.at Sisi’s Amazing Journey

Habsburgergasse 3, 1010 Wien

Tel: 01 585 04 55

www.amazing-sisi.at

©Time Travel Vienna/Andreas Tischler