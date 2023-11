Eine magische Zeitreise zur Weihnachtszeit bei Time Travel & Sisi‘s Amazing Journey

Draußen ist es wieder kalt und man will nur ins Warme. Praktisch, dass unsere Zeitreise im Trockenen stattfindet! Ob mit Kindern oder zu zweit, der einstündige Rundgang bei Time Travel Vienna bietet Spaß für alle.

Geschichte Wiens spürbar und erlebbar

Auf 1.300m² erleben Sie alle Meilensteine der Wiener Geschichte. In 10 Mulitmedia-Stationen (unter anderem preisgekröntes 5D-Kino, Habsburger-Audienz und moderner Virtuell Reality-Ride zum Thema „Musikstadt Wien“) wird die Historie Wiens auf einzigartige Weise spürbar und erlebbar. Die Zeitspanne vom Römerlager Vindobona bis in die Gegenwart wird auf humorvolle Weise aufbereitet und so zum faszinierenden Erlebnis zur zauberhaftesten Zeit des Jahres!

Auf den Spuren von Kaiserin Sisi

Anschließend geht es magische Reise mit Sisi weiter und beginnt mit einem interessanten, humorvollen Film in dem man die Highlights und Schicksalsschläge aus Sisi’s Leben und einigen pikanten Details dazu erfährt. In dem 15-minütigen Film erhält man einen schönen Überblick über das Leben der Kaiserin. Danach begeben Sie sich auf eine aufregende Fahrt durch das Wien der Kaiserin und die Orte, die Sie auf ihren Reisen besuchte. Geben Sie sich Traumlandschaften voller Bücher und Poesie hin. Sie führt Sie in ihre Sportroutinen ein und schaukeln zusammen über Wien bei Nacht. Genießen Sie diese atemberaubenden 360° Rundumblicke und nehmen Sie anschließend an der kaiserlichen Tafel Platz, um sich zum Abschluss von Sisi ihre wohlgehüteten Schönheitsgeheimnisse erzählen zu lassen.

Und für alle, die noch eine Geschenkidee zum frohen Fest brauchen: Ein Geschenkgutschein ist das ideale Präsent für alle Hightechfans und Hobbyhistoriker und vor allem für Fans von Kaiserin Sisi, die nebenbei erwähnt, mit ihrem Geburtstag am 24. Dezember 1837, ein echtes Christkindl war!

Time Travel Vienna & Sisi’s Amazing Journey Time Travel Vienna

Habsburgergasse 10a, 1010 Wien

Tel: 01 532 15 14

www.timetravel-vienna.at



Sisi’s Amazing Journey

Habsburgergasse 3, 1010 Wien

Tel: 01 585 04 55

www.amazing-sisi.at