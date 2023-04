Töchtertag 2023: „Euch stehen alle Chancen offen!“

Der Wiener Töchtertag bringt seit 20 Jahren Mädchen und jungen Frauen in Wien Berufschancen abseits von veralteten Rollenbildern näher. Noch bis 17. April können sich Mädchen im Alter von 11 bis 16 Jahren für die Aktion anmelden.

„Der Wiener Töchtertag bietet Mädchen die großartige Möglichkeit, abseits von überholten Rollenbildern in neue und spannende Berufe hineinzuschnuppern.“ so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál, Initiatorin des Wiener Töchtertags. So viele Unternehmen wie noch nie – mehr als 250 Betriebe – öffnen für die Aktion am 27. April ihre Tore.

Chancen

Die Teilnehmerinnen erhalten dabei spannende Einblicke aus verschiedensten Berufsgruppen. Von Feuerwehr bis zu IT-Unternehmen über Handwerksbetriebe. Im letzten Jahr besuchten rund 2.800 Mädchen 190 Betriebe. Neben den teilnehmenden Betrieben können die Mädchen auch den Arbeitsplatz eines Elternteils besuchen. Ziel ist es, den jungen Wienerinnen Berufswege in der Technik, im Handwerk und in den Naturwissenschaften zu zeigen. „Wir wollen Mädchen dazu ermutigen, ihren Interessen nachzugehen und ihren eigenen Weg zu suchen. Mir ist es wichtig, Mädchen mitzugeben: Euch stehen alle Chancen offen!“ betont Gaál. Die Schülerinnen verbringen einige Stunden im Unternehmen und können sich dort mit Mitarbeiterinnen über das jeweilige Berufsbild austauschen. Die Anmeldung ist online möglich.

Töchtertag KIDS

Zum zweiten Mal findet der „Töchtertag KIDS“ statt. 2022 konnten erstmals Volksschülerinnen der 3. und 4. Schulstufe im Rahmen von Klassenexkursionen in Begleitung von Lehrern ein Unternehmen kennenlernen. Im Vorjahr nahmen 17 Volksschulgruppen mit mehr als 300 Schülerinnen daran teil.

Mehr Informationen und Anmeldung: www.toechtertag.at/