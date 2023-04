Töchtertag: Von Kapitänin bis Moderatorin alles möglich

Wie in den letzten Jahren nahmen auch heuer einige Unternehmen der Wien Holding am Töchtertag teil. Erklärtes Ziel dieser Veranstaltung ist es, das Spektrum für die Berufswahl von Mädchen zu erweitern.

Zum Töchtertag eingeladen waren alle Girls zwischen 11 und 16 Jahren, die in Wien, Niederösterreich oder im Burgenland zur Schule gehen. Die Mädchen sollten vor allem Berufe aus den Bereichen Technik/Digitalisierung, Handwerk und Naturwissenschaften kennenlernen können.

Die Qual der Wahl

Sieben Unternehmen der Wien Holding boten im Rahmen des Töchtertags spannende Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder: Die Mädchen konnten an Bord der DDSG Blue Danube gehen, einen Einblick in die Hafenlogistik gewinnen, den Museumsbetrieb im Jüdischen Museum Wien erleben, das „daily business“ am Flughafen Wien kennenlernen, Licht- und Tontechnik in der Wiener Stadthalle ausprobieren, einen TV-Beitrag beim Sender W24 erstellen oder ein Musiktheaterprojekt an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien entwickeln. Unternehmensführungen und praxisnahe Workshops sorgten für einen interessanten und spannenden ersten Eindruck und für die eine oder andere Alternative bei der Berufswahl.