5. Trachtengolfturnier am Thermengolfplatz Loipersdorf und im DAS SONNREICH****

Mit einem lauten Kanonen-Knall eröffnete Philip Borckenstein-Quirini, Gastgeber des Thermenhotels DAS SONNREICH**** und Thermenresorts Loipersdorf, gemeinsam mit zwei Jungbäuerinnen des Jungbauernkalenders 2024, das traditionelle Trachtengolfturnier am Golfplatz in Bad Loipersdorf.

Bei traumhaftem Wetter machten sich 98 begeisterte Golfspieler, darunter auch Skiprofi Gitti Obermoser und Weltmeister im Modellflug Herbert Aigelsreiter, auf den Weg, um ihr Handicap zu verbessern, den bestmöglichen Pitch zu meistern oder gar ein Hole-in-one zu schaffen.

Therme Loipersdorf-Geschäftsführer war begeistert

Philip Borckenstein-Quirini zeigte sich erfreut über die hohe Anzahl an Teilnehmern: „Seit Anbeginn ist das Trachtengolfturnier hier in Bad Loipersdorf ein fixer Bestandteil des Veranstaltungskalenders vieler begeisterter Golfsportler. Bei strahlend-blauem Himmel und perfekten Rasenbedingungen, die diese Golfanlage bietet, macht es einfach Spaß, den Golfschläger zu schwingen und sich mit Gleichgesinnten zu matchen. Ein Dank gilt den zahlreichen Sponsoren wie Gady Family, Trachtenmode Hiebaum, Destillerie Puchas, Retter Events, AEG, Kaffee Dallmayr und Merkur Versicherung, die uns bei der Umsetzung des Trachtengolfturniers unterstützen.“

Trachtig schick am Golfplatz

Ein Highlight dieses beispiellosen Golfturniers war der Dresscode: Traditionell in Tracht gekleidet, zeigten die Gäste nicht nur ihr Golfkönnen, sondern auch ihren Sinn für Stil. Gundi Roch-Kospach, Standortleiterin des Thermengolfclubs Loipersdorf, schwang sich ebenso in ihr Dirndl: „Ich freue mich immer sehr auf das Trachtengolfturnier. Die Mischung aus Tradition und der gemeinsamen Leidenschaft für das Golfspiel schafft jedes Jahr aufs Neue eine einzigartig festliche Stimmung am Golfplatz.“

Der Spaß kam nicht zu kurz

Die Teilnehmer konnten sich auch beim Gummistiefelwerfen oder Nagelstock-Hämmern messen. Für den einen und anderen Lacher sorgten auch die Flight Fotos mit lustigen Utensilien wie Kochlöffeln, -hauben, Schneebesen, Kofferwagen und einer großen Badeente.

Vom Fairway zum Galadinner

Im Anschluss an das Golfturnier fand man sich im Restaurant Styria des Thermenhotels DAS SONNREICH**** ein – zum Fachsimpeln und Analysieren, aber auch zum Gustieren und Genießen. Küchenchef Kevin Koglmann verwöhnte die Gäste mit regionalen Köstlichkeiten. Für musikalische Unterhaltung sorgten Showacts wie „Paul und Sperrmüll Franz“. Die Brutto-Gewinner des diesjährigen Turniers, Sabine Weninger bei den Frauen und Herwig Neuhold bei den Männern, freuten sich über einen Wellnessaufenthalt im Thermenhotel DAS SONNREICH**** inkl. Traumauto von Gady Family für ein Wochenende. Ein gelungener Tag, ein hervorragender Abend und viele glückliche Momente, gesammelt beim Trachtengolfturnier 2023.

Freuten sich über ein erfolgreiches Trachtengolfturnier und Siege (v.l.n.r.): Philip Borckenstein- Quirini, Celina Gschaider, die Brutto-Gewinner Sabine Weninger bei den Frauen und Herwig Neuhold bei den Männern, Gundi Roch-Kospach, Yvette Bamberger. Machten nicht nur am Golfplatz eine gute Figur (v.l.n.r.): Simon Mauerer, Gitti Obermoser (Brigitte Kliment-Obermoser), Florian Tatscher, Martin Bekerle, Roman Kliment, Gottfried Bichler, Gundi Roch-Kospach, Philip Borckenstein-Quirini, Herbert Riegler.

©Thermenhotel DAS SONNREICH****