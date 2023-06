Trachtenspringen mit den Jungbauernkalender-Models

Wenn das Thermenresort Loipersdorf und der Jungbauernkalender zum Trachtenspringen laden, dann werden Röcke gelüftet und Trachtenlederhosen gerockt: So geschehen am 28. Juni bei den Sprungtürmen im Acapulco-Freibereich. Denn die sexy Models des Jungbauernkalenders Girls/Men 2024 zeigten wagemutige Sprünge und gaben ihr Bestes, um die prominente Jury zu überzeugen.

Alljährlich werden Jungbäuerinnen und Jungbauern sexy und aufregend, fesch und stylisch in Szene gesetzt – für den einzigartigen Jungbauernkalender des Steirischen Bauernbundes. Zur Freude aller Beteiligten fand die legendäre Fotoshooting-Woche heuer in Bad Loipersdorf statt. Den Schönheitsschlaf holten sich die 12 Girls und 13 Boys im Hotel Vier Jahreszeiten, das direkt an der Therme liegt. Ein absolutes Highlight dieser Woche war, neben dem Fotoshooting im exklusiven Schaffelbad, das Trachtenspringen im Thermenresort Loipersdorf.

…denn auch die Haltung wird benotet!

Der Acapulco-Freibereich bot das passende Ambiente: Gemeinsam mit angemeldeten Thermenbesucherinnen und Thermenbesucher, die an diesem exklusiven Event teilnehmen konnten, sprangen die Jungbäuerinnen und Jungbauern des Kalenders 2024 vom 1er- und 3er-Sprungturm in die Fluten des Acapulcobeckens um so viele Punkte wie möglich zu sammeln. In Schale geworfen und passend gekleidet wurden sie von Trachtenmode Hiebaum. An den Turntablets sorgte Radio Flamingo Live-DJ Markus Zechner für Party-Feeling.

Bei sommerlichen Temperaturen hatte die prominente Jury, unter ihnen Willi Gabalier, Bauernbund- Direktor Franz Tonner, „Bauer sucht Frau“-Kandidat Johannes Höfinger und Franz Pagger von den „Pagger Buam“, die Qual der Wahl, um die beste Performance zu küren. Auch Hannes Wagner, Geschäftsführer des Thermenhotels Vier Jahreszeiten, und Thermenresort Loipersdorf-CEO Philip Borckenstein-Quirini konnten Punkte vergeben.

Einfallsreichstes Trachtenpärchen überzeugte

Letztendlich hat das rein männliche Trachtenpärchen Michael Vogelbauer aus Deutschland und Roman Prattes aus der Steiermark die Jury von sich überzeugt. „Wir können es kaum glauben und sind überglücklich! Ein großartiges Event und ein unglaubliches Erlebnis heute hier mit dabei zu sein“, freuten sich die beiden Sieger. Aber auch alle anderen Springerinnen und Springer nahmen tolle Preise, wie ein Gutscheine von Trachtenmode Hiebaum, ein Wochenende mit dem BMW IX1 sponsered by Gady Family sowie Thermeneintritten ins Thermenresort Loipersdorf, mit nach Hause.

Man kann gespannt auf den Jungbauernkalender 2024 sein, denn eines ist jetzt schon sicher: Sehenswert und sexy sind die Girls and Boys auf jeden Fall!