Fußball: Das Triple für die Blau-Gelben der Vienna

Die Vienna-Fans schweben im siebenten Fußball-Himmel: Das Herren-Team krönte mit dem dritten Platz in der 2. Liga seine herausragende Saison, die zweite Mannschaft stieg in die Stadtliga auf und die Damen sind als Vizemeisterinnen in der Champions-League-Qualifikation dabei. “Eine großartige Erfolgsserie”, freut sich Vizepräsident Roland Schmid. Ist im nächsten Jahr sogar schon die Herren-Bundesliga drinnen. “Wir lassen uns nicht unter Druck setzen! Das Ziel bleibt der Aufstieg 2026 – aber wenn’s früher kommt, werden wir’s auch nicht liegen lassen.”

Happel-Stadion oder Südstadt?

Aber wo soll man bei einem frühzeitigen Bundesliga-Aufstieg die Heimspiele bestreiten? Die Hohe Warte wäre ja dann möglicherweise noch nicht Bundesliga-tauglich. Nachdem die Austria mit dem FAC kooperiert, blieben das Happel-Stadion und die Südstadt als realistische Möglichkeiten übrig.