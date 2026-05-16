Das Nachbarschaftsservice wohnpartner möchte damit Kunst im öffentlichen Raum erlebbar machen. Diesmal gastiert das Kulturlabor im 19. Bezirk. Von 15 bis 18 Uhr gestalten Teilnehmer gemeinsam mit den Künstlern Rosa Hirzer, Nuela und Luky Vete den Durchgang in der Boschstraße 24 und machen ihn zu einem sichtbaren Zeichen kreativer Mitgestaltung.

Pinsel und Spraydose

Alle sind eingeladen, selbst zu Pinsel und Spraydose zu greifen. Vorkenntnisse sind nicht nötig – im Mittelpunkt stehen gemeinsames Ausprobieren, Kreativität und die Freude an der Mitgestaltung. Unbegleitete Kinder unter zehn Jahren können leider nicht teilnehmen, da keine Kinderbetreuung angeboten wird.

Kostenloser Workshop

Der Workshop ist kostenlos, allerdings ist eine Anmeldung erforderlich. Teilnehmer sollten Kleidung tragen, die schmutzig werden darf.

Termin: Freitag, 22. Mai 2026

Uhrzeit: 15 bis 18 Uhr

Ort: Boschstraße 24, 1190 Wien

Anmeldung: kulturlabor.gemeindebau@wohnpartner-wien.at