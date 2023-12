TUTANCHAMUN – DAS IMMERSIVE AUSSTELLUNGSERLEBNIS entführt die BesucherInnen in das sagenumwobene alte Ägypten und dessen Geheimnisse.

Die Entdeckung des prunkvoll ausgestatteten, nahezu ungeplünderten Grabes des jungen Pharaos Tutanchamun am 4. November 1922 durch Howard Carter machte den Kindkönig über Nacht weltberühmt.

Rundum-Erlebnis

Die Ausstellung lädt die ganze Familie zur Entdeckungsreise in eine Zeit, in der die Götter des Pyramidenlandes erwachten, und lässt die imposanten Tempel des alten Ägyptens vor den Augen der BesucherInnen wieder so beeindruckend und farbenprächtig auferstehen wie zur damaligen Zeit. Im November hat das immersive Ausstellungserlebnis im Grand Egyptian Museum (GEM) in Gizeh, Ägypten, seine internationale Premiere gefeiert.

Erlebnisräume

Um ganz in die mystische Welt des alten Ägyptens eintauchen zu können, werden die BesucherInnen durch mehrere Erlebnisräume geführt. Zu entdecken gibt es den eindrucksvollen Sarkophag mitsamt der Mumie und der Totenmaske des Tutanchamuns, die in Originalgröße nachgebaut wurden. Repliken veranschaulichen den besonderen Reichtum, mit dem die Grabstätte Tutanchamuns ausgestattet wurde. Im Virtual Reality-Bereich begeben sich die BesucherInnen selbst auf die Reise ins Jenseits, die aus der Ich-Perspektive des gestorbenen Kindkönigs erzählt wird. Sie werden zu HeldInnen einer Reise durch die verschlungenen Pfade des Totenbuchs bis zum Gericht des Osiris.

Augmented Reality

Die Ausstellung in Wien wird durch ein Augmented Reality-Erlebnis in der Grabkammer Tutanchamuns, im Tal der Könige in Luxor, ergänzt. Im interaktiven Erlebnisraum haben die BesucherInnen die Möglichkeit, mehr über die Hieroglyphenschrift zu erfahren, selbst in die Welt der Archäologie einzutauchen und, wie Howard Carter 1922, Schätze in Originalgröße zu entdecken.

