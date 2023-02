Verliebt in Wien: Tipps für den perfekten Valentinstag

Turteltäubchen aufgepasst: Der Valentinstag naht in Riesenschritten! Wer noch nicht weiß, wohin der Tag der Verliebten diesmal führen soll, für die haben wir passende Tipps parat!

Hits und Herzerln

©Unsplash, Anthony Delanoix

Radio Wien und das WIENER BEZIRKSBLATT laden zur Valentinsparty im „Jaz in the City“-Hotel (Windmühlgasse 28, 6. Bezirk). Dort wartet ab 18.30 Uhr ­(Einlass) ein Feuerwerk der ­Gefühle auf die Gäste. Die Party startet ab 19.30 Uhr. Mehr unter wienerbezirksblatt.at/die-grosse-radio-wien-wbb-valentinsparty

Romantisch im Museum

Besuche ein Museum oder eine Ausstellung mit deinem Liebsten und taucht gemeinsam in Kunst und Kultur ein. Ein besonderes Erlebnis für einen romantischen Tag.

Jüdisches Museum: 1 + 1 Aktion und Führung

©Jüdisches Museum

Egal ob frisch Verliebte, Verlobte, lang Liierte oder Verheiratete. Beim Besuch zu zweit gibt es zwei Tickets zum Preis von einem! Außerdem erzählen bei der Themen-Führung „Unsere Stadt – zu zweit“ Objekte aus der Dauerausstellung und der Schausammlung von Hochzeitsreisen, Eheringen, Brautgürteln, Silberhochzeiten und berühmten Beziehungen. Mehr Infos unter www.jmw.at

Exklusive Privatführing im Kunst Haus Wien

©KUNST HAUS WIEN 2020, Barbara Nidetzky

Die einstündige exklusive Privatführung im Kunst Haus Wien für zwei Personen führt entweder durch die Hundertwasser-Ausstellung oder die aktuelle Wechselausstellung „Unseen Places. Gregor Sailer“. Zur Erinnerung gibt es ein Ausstellungsplakat. Buchungsanfragen an kunstvermittlung@kunsthauswien.com

Liebe geht durch den Magen

Lasst euch über den Wolken oder auf Hoher See so richtig verwöhnen. Ein Abend voller kulinarischer Köstlichkeiten für die Liebe ist garantiert!

Auf Wolke 7 im Donauturm

©Konstantin Reyer

Im Turm Restaurant und Turm Café sorgen ein perfektes Dinner und der 360-Grad-Panoramablick auf Wien bei Nacht für magische Momente. Speziell zu diesem Feiertag aller Liebenden bietet der Donauturm zwei kulinarische Optionen, die diesen Abend garantiert zu einem Besonderen machen. Das Küchenteam im Turm Restaurant serviert auf 170 Metern bzw. im Turm Café auf 160 Metern zwei Kulinarik-Specials, die mit raffinierten Kreationen die Herzen höherschlagen lassen. Der spektakuläre 360-Grad-Panoramablick über den Dächern Wiens macht das Valentinstags-Dinner zu einem einzigartigen Abend für Paare.

Infos zu Terminen, Preise und Menü gibt es unter www.donauturm.at

DDSG Blue Danube: Valentinstag Romantik Dinner

©DDSG Blue Danube, Emanuel Kaser

Mit der DDSG Blue Danube können Verliebte bei einer idyllischen Abendschifffahrt entlang der Wiener Waterfront romantische Stunden auf der Donau verbringen. Auf die Passagiere wartet ein 4-gängiges Romantik-Candle-Light-Dinner in stimmungsvoller Atmosphäre, untermalt von Saxofon-Klängen.

Mehr Infos unter ddsg-blue-danube.at/valentins-loveboat

Shows voller Liebe

Erlebe zusammen mit deinem Schatz eine Theateraufführung, ein Konzert oder eine Oper und lasse dich von der Schönheit und Leidenschaft der Kunst faszinieren. Eine unvergessliche Nacht voller Emotionen und Liebe.

Für Musical- und Pferdeliebhaber

Erlebe zusammen mit deinem Schatz das Feuerwerk der Emotionen bei einem besonderen Musical-Abend. Lasse dich von der Musik, den Tänzen und den Geschichten verzaubern und genieße eine Nacht voller Leidenschaft und Romantik.

REBECCA | ©VBW, Deen van Meer

Wien Ticket bietet von 10. bis inklusive 14. Februar ausgewählte Veranstaltungen als „1+1 Ticket gratis“-Aktion an.

Hier fünf Highlights:

– „REBECCA“, ausgewählte Termine, Raimund Theater

– „Disneys Der König der Löwen“, 19. Februar 2023, Wiener Stadthalle

– „Bat out of Hell – The Musical“, 13. – 16. April 2023, Wiener Stadthalle

– „CAVALLUNA“, 20. Mai 2023, Wiener Stadthalle

– „Dirty Dancing“, 13. – 25. Juni 2023, Wiener Stadthalle

Alle Infos zu reduzierten Veranstaltungen und Buchungsmöglichkeiten unter: www.wien-ticket.at/de/events/valentinstag

Wiener Stadthalle: Tickets für Holiday on Ice 2024 schenken

©Holiday on Ice Productions

Holiday on Ice feiert 80-jähriges Jubiläum und kommt im Jänner 2024 mit der bisher künstlerisch und technisch aufwendigsten Show in die Wiener Stadthalle. A NEW DAY verbindet den besten Eiskunstlauf der Welt mit einer ergreifenden Geschichte, atemberaubenden Überraschungseffekten, einem Farbenrausch an Kostümen und weltbekannten Songs.

Jetzt noch bis zum 28. Februar den Frühbucherbonus mit 30 Prozent Ermäßigung unter www.stadthalle.com sichern!

Entspannung zu zweit

©Therme Wien

Das Premiumprodukt „Relax! Tagesurlaub für zwei“ ist am 14. Februar um 188 Euro in einer hochwertigen Verpackung inklusive einer Flasche Champagner als Geschenk für den Aufenthalt erhältlich (gilt nicht für print@home). Weiters stellt die Therme Wien das „Valentinstags-Ticket“ zur Verfügung. Dieses Angebot ist ausschließlich am 14. Februar einlösbar, umfasst einen vierstündigen Thermenaufenthalt sowie ein Leih-Badetuch und einen Gutschein im Wert von 10 Euro für das Thermenrestaurant um insgesamt nur 34 Euro (statt 44,50 Euro).

Buchbar sind alle Valentinstags-Angebote bis 14. Februar 2023 online unterwww.thermewien.at/smartbooking oder direkt in der Therme Wien.