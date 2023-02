Hits & Herzerln mit Radio Wien und dem WBB

Am 14. Februar laden Radio Wien und das WIENER BEZIRKSBLATT zur großen Valentinsparty mit Musik und Tanz ins Hotel „Jaz in the City“ in die Windmühlgasse 28.

Love Is In The Air

Das Motto der Party ist klar: „Love Is In The Air“. Doch nicht nur der beliebte Song von John Paul Young aus dem Jahr 1977 wird am Valentinstag zu hören sein. Auf die Gäste bei der Valentinsparty im „Jaz in the City“-Hotel (Windmühlgasse 28, 6. Bezirk) wartet am 14. Februar ab 18.30 Uhr ­(Einlass) ein Feuerwerk der ­Gefühle. Die Party startet ­dann um 19.30 Uhr.

Für Singles & Paare

Das Event richtet sich an alle, die die Liebe feiern. Für alle frisch Verliebten, alle glücklichen Paare und all jene, die sich noch frisch verlieben wollen. Dabei wartet auf die Besucher eine Musikmischung der Sonderklasse. Radio Wien-DJane Mel Merio lässt mit den besten Lovesongs und Party-hits der letzten Jahrzehnte die Herzen höherschlagen. Garniert werden die Ohrwürmer durch Live-Einlagen der Sängerin Manu Gamper und von Ausnahme-Saxofonistin Ying Ying. Besser geht’s nicht.

Feine Drinks

Nicht nur die Ohren werden am Valentinstag verwöhnt, auch für kulinarische Begleitung ist im modernen „Jaz in the City“-Hotel im Herzen Mariahilfs gesorgt. Von der Liebe inspirierte Getränke und Snacks sorgen für Gaumenfreuden. Einem romantischen Abend mit Cocktails und Co steht nichts im Wege – von „Love is All Around“ über „Love Me Tender“ bis zu „This Magic Moment“. In diesem Sinne: Auf die Liebe! Denn meistens kommt sie dann, wenn man gar nicht damit rechnet.