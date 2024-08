VHS-Workshops: „Fake News” im Gesundheitsbereich erkennen

In Zeiten der schnellen Informationsverbreitung durch soziale Medien ist es nicht immer leicht, klare Fakten von individuellen Meinungen zu unterscheiden. Wenn es um unsere Gesundheit geht, kann mit solchen persönlichen Behauptungen oft auch gefährliches „Halbwissen“ verbreitet werden. Im August bieten die VHS Wien an 3 Terminen kostenlose Workshops für Interessierte an, bei denen irreführenden Gesundheitsinformationen auf den Grund gegangen wird.

Fit und gesund zu bleiben ist wohl jedem ein großes Anliegen. Doch falsche Heilversprechen, unwirksame Diäten oder Verschwörungstheorien führen zu Fehlinformationen und können die Gesundheit gefährden. Oft nutzen dubiose Quellen Angst und Unsicherheit, um profitträchtige Produkte zu verkaufen. Kritisches Denken und die Überprüfung von Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen, wie wissenschaftlichen Studien oder offiziellen Gesundheitsorganisationen, sind essenziell, um sich vor irreführender Gesundheitsinformation zu schützen.

Kostenlose VHS-Workshops „Falsche Gesundheitsbehauptungen/Fake News erkennen“

14. August 2024, 16–19 Uhr

Vortragende: Elka Xharo. Die Medizinphysikerin und Fachhochschuldozentin ist weithin bekannt für ihren erfolgreichen Instagram-Kanal

Planetariumsvorplatz (bei Schlechtwetter im Planetariumsfoyer)

Planetarium Wien

Oswald Thomas Platz 1, 1020 Wien

Anmeldung nicht erforderlich.

www.vhs.at

