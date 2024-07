Großartig: Erster Vision-Cup für blinde Sportler

Es gibt Veranstaltungen, die muss man einfach vor den Vorhang holen: Der Vision Cup, ein internationales Golfturnier für blinde sowie sehbehinderte Sportler und Sportlerinnen, findet zurzeit im GC Süßenbrunn statt – und damit zum ersten Mal überhaupt in Österreich!

Bei dem Event treten die besten Spieler und Spielerinnen vom Team Nordamerika, also USA und Kanada, gegen die Konkurrenz vom Team Rest oft the World an. Unterstützt wird dieses Turnier vom Stadtentwicklungsgebiet Seestadt im 22. Bezirk, daher sind die Teilnehmer im Hotel Dormero am Wangari-Maathai-Platz untergebracht, außerdem wurde zum spektakulären Welcome-Event in die ARIANA-Location geladen.

Seestadt gleich zweimal Heimstätte

,,Ich freue mich sehr, dass wir die Athleten und Athletinnen gleich zweimal bei uns begrüßen dürfen’‘, meinte Seestadt-Vorstandschef Gerhard Schuster. Auch der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy zeigte sich begeistert: ,,Vor diesen Athleten kann man nur den Hut ziehen.‘‘ Eine davon ist Karin Becker, die unser Land schon im Jahr 2022 beim Vision Cup im TPC Sawgrass in Florida vertreten hatte: ,,Es macht mich sehr stolz, Teil des Teams Rest of the World zu sein.‘‘