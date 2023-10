Vitamin-D-Mangel: Gratis Tests in Apotheken

Vitamin D ist für den Organismus unverzichtbar. Vor allem in der lichtarmen Jahreszeit kann es aber rasch zu einem Mangel kommen. Um diesen gegebenenfalls gezielt behandeln zu können, bietet das Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz mit seinen Apotheken von 13. bis 18. November eine Aktionswoche mit kostenlosen Tests und Beratung an.

Vitamin D zählt zu den fettlösenden Vitaminen und ist für unseren Körper unverzichtbar. Es trägt zur Knochenstabilität und zum Zahnerhalt bei und ist wichtig für das Immunsystem. Außerdem kann es vor akuten Atemwegsinfektionen schützen. Allerdings ist ein Mangel an Vitamin D vor allem im Herbst und Winter nichts Seltenes. Denn einen Großteil bildet der Körper unter Sonneneinstrahlung selbst in der Haut – was in der lichtarmen Jahreszeit eine ausreichende Versorgung schwierig macht. Um unkompliziert Auskunft über den individuellen Vitamin-D-Spiegel zu geben, bieten wir im Zuge unserer Aktionswoche kostenlose Tests und Beratung an , sagt Mag. Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze.

Mögliche Symptome eines Mangels

Typische Symptome, die mit einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel einhergehen, sind neben Haarausfall und erhöhter Infektanfälligkeit auch Muskelschwäche, Gliederschmerzen, gestörte Knochenmineralisation und erhöhte Krampfbereitschaft der Muskulatur. Vitamin D ist vor allem wichtig für die Knochengesundheit. Daher ist eine gute Versorgung bei älteren Menschen besonders essenziell, um das Risiko für Knochenbrüche, Kraftverlust sowie Mobilitäts- und Gleichgewichtseinschränkungen zu minimieren.

Wissen um den eigenen Vitamin-D-Spiegel

Im Zuge vergangener Testwochen hat sich oftmals gezeigt, dass das Wissen um den individuellen Status besonders wichtig ist. Nicht jeder, der bei sich einen Mangel vermutet, ist auch wirklich betroffen. Andere wiederum, die keinerlei Symptome wahrnehmen, haben überraschenderweise eine Unterversorgung , so Sander. Die Gewissheit, die man über den Test erhält, bildet die Grundlage dafür, im Fall des Falles gezielt therapieren zu können.

Diese Apotheken testen und informieren

Von 13. bis 18. November können sich Interessierte in allen Apotheken vom Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz über Vitamin D informieren und einen Selbsttest durchführen. Folgende Apotheken nehmen teil: