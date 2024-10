Von Comedy bis Schnitzeljagd: Highlights der Öffi-Eventreihe

Nach dem großen Erfolg des ersten U-Bahn Raves erweitern die Wiener Linien ihr Angebot mit spannenden neuen Formaten. Neben der frischen WLx Comedy Night, bei der talentierte Comedians während der Fahrt für beste Unterhaltung sorgen, wird auch das altbewährte Format „Mister X“ zurückgebracht.

WLx Comedy Night

Die WLx Comedy Night verwandelt die Straßenbahn in eine Bühne für humorvolle Unterhaltung, wo Lachen und gute Laune garantiert sind.Auf der Strecke Karlsplatz – Prater Hauptallee – Karlsplatz erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm mit sechs talentierten Comedians. Die Veranstaltung wird von Kat Saito, Gründerin des Vienna Comedy Clubs, moderiert.

Die Gäste können sich auf die Auftritte von Berk Çayci, Isabel Meili, Kevin Lindmaier, Sebastian Haring, Samy Hassan und John Smile freuen. Jeder Comedian bringt seinen eigenen Humor mit, von Alltagsbeobachtungen und Identitätsfragen bis hin zu Wiener Schmäh und Gesellschaftskritik.

Alles auf einen Blick:

Einlass: 19:30 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr (mit einer Pause an der Prater Hauptallee)

Einstieg: Karlsplatz (Otto-Wagner-Pavillon), neben der 4A-Station

Tickets: Ausverkauft



Die Jagd nach Mister X: Ein interaktives Erlebnis

Nach fünf Jahren Pause ist es endlich wieder so weit: Am 21. November bringt die Wiener Linien das interaktive Spiel „Mister X“ zurück. Interessierte können sich in Zweier- oder Dreierteams anmelden und gemeinsam auf die Suche nach Mister X gehen. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre, und insgesamt können 35 Teams teilnehmen. Daher ist schnelles Handeln gefragt!

Alle drei Minuten erhalten die Teams per SMS aktuelle Standortinformationen zu Mister X. Wer ihn zuerst findet, sammelt Hinweise auf den versteckten Geldkoffer. Nach der etwa zweieinhalbstündigen Verfolgung und der anschließenden Preisverleihung lädt ein kleines Buffet zum gemütlichen Ausklang ein. Die schnellsten drei Teams dürfen sich über Wiener Linien Goodiebags freuen, einschließlich eines Ravensburger-Spiels.

Alles auf einen Blick: