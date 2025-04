Ganz Österreich liest mit: 10.000 feierten den Vorlesetag

Bücher, Geschichten und jede Menge Begeisterung: Beim diesjährigen Österreichischen Vorlesetag drehte sich alles um die Magie des Vorlesens.

Über 10.000 Menschen in ganz Österreich – von Schüler:innen bis Senior:innen – griffen am Donnerstag zum Buch, um gemeinsam ein Zeichen für die Bedeutung des Lesens zu setzen.

Vom Wohnzimmer bis zum Klassenzimmer

©Sandra Oblak

Ob in Schulen, Kindergärten, Senior:innenheimen oder auf öffentlichen Plätzen – überall wurde vorgelesen, zugehört und gestaunt. Auch in zahlreichen Wohnzimmern im Grätzl machten es sich Familien gemütlich und tauchten gemeinsam in spannende Geschichten ein.

„Der Tag soll vor allem das Interesse an Literatur und die Freude am Vorlesen wecken“, betont Christian Pöttler, Geschäftsführer des echo medienhauses, das die Initiative 2018 ins Leben rief.

Lesen stärkt Sprache und Fantasie

Ein besonderes Anliegen der Aktion: Kindern schon früh die Welt der Bücher näherbringen. Denn: Lesen ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn. Das betonte auch Peter Horn, Lehrer und Schulbibliothekar: „Vorlesen regt die Fantasie an und legt den Grundstein für späteren Lernerfolg.“

Auch Autorin und Illustratorin Raffaela Schöbitz hob hervor, wie wertvoll gemeinsame Vorlese-Momente sind: „Beim Vorlesen stärken wir nicht nur die Sprache unserer Kinder, sondern auch unser eigenes Selbst.“

Starke Partner für starke Geschichten

Unterstützt wurde der Aktionstag unter anderem von Austrian Power Grid (APG) und Community Messenger. Ein großes Danke geht an alle freiwilligen Vorleser:innen, die mit Herz und Stimme den Tag zu einem besonderen Erlebnis gemacht haben.

©Bubu Dujmic

Ein klares Zeichen für Bildung: Wien liest vor!

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ist ein langjähriger Unterstützer des Österreichischen Vorlesetags und setzt sich auch 2025 wieder mit voller Überzeugung für die Leseförderung ein.

„Lesen ist der Schlüssel zur Bildung und öffnet die Tore zur Fantasie. Beim Vorlesetag 2025 setzt Wien ein starkes Zeichen für die Leseförderung. Ob Büchereien, Volkshochschulen oder die Lesepatinnen und Lesepaten – gemeinsam wecken wir Lesefreude und investieren in die Zukunft unserer Kinder“, so Bürgermeister Ludwig. Sein Engagement unterstreicht, wie wichtig das Lesen für die persönliche Entwicklung und gesellschaftliche Teilhabe ist – ein starkes Signal für die Stadt und darüber hinaus!

Ein Tag, der bleibt

Bildungsminister Christoph Wiederkehr unterstrich die Bedeutung der Aktion: „Lesen zu können ist die Basis für ein selbstbestimmtes Leben.“ Der Österreichische Vorlesetag soll daher auch in Zukunft weiter wachsen – als Erinnerung daran, wie wichtig Bücher, Geschichten und das gemeinsame Vorlesen für unsere Gesellschaft sind.