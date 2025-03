Vorlesetag & Kinderbuchtag: Warum Vorlesen so wichtig ist

Der Österreichische Vorlesetag am 28. März und der Internationale Kinderbuchtag am 2. April rücken näher und verdeutlichen die Notwendigkeit des (Vor-)lesens.

Doch vielen Kindern wird nur selten oder überhaupt nicht vorgelesen. Diese Entwicklung gilt es zu ändern, denn Kinderbücher öffnen nicht nur Türen zu neuen Welten, sondern fördern auch Kognition, Kreativität, Empathie und Bindung.

Warum Kinderbücher so wichtig sind

Es gibt kaum eine schönere Kindheitserinnerung als ein aufgeschlagenes Buch mit bunten Bildern und einer spannenden Geschichte, vorgelesen von Eltern oder Großeltern. Doch Vorlesen ist weit mehr als nur eine liebevolle Geste. Studien zeigen, dass es die sprachliche Entwicklung und die Bildungschancen von Kindern erheblich fördert. Dennoch sind Vorleseabende keine Selbstverständlichkeit: Einer Untersuchung zufolge wird rund einem Drittel der 1- bis 8-Jährigen nur sehr selten oder gar nicht vorgelesen.

Die Gründe dafür sind vielfältig: Zeitmangel der Eltern, mangelnde Lesekompetenz oder schlicht die Tatsache, dass Kinder aus ihren Büchern herauswachsen und der ständige Nachschub teuer werden kann.

Initiativen zur Förderung des Lesens

Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat deshalb den jährlichen Vorlesetag am 28. März ins Leben gerufen. Die Initiative soll Lehrer*innen, Eltern und Großeltern dazu ermutigen, ihren Kindern regelmäßig vorzulesen. Ziel ist es, das Lesen im digitalen Zeitalter wieder mehr in den Fokus zu rücken und die Lesekompetenz von Kindern zu fördern.

Schon länger gibt es den Internationalen Kinderbuchtag, der jedes Jahr am 2. April, dem Geburtstag von Hans Christian Andersen, gefeiert wird. Dieser Tag soll die Kreativität von Kindern fördern und das Bewusstsein für Kinderliteratur schärfen.

Die vielfältigen Vorteile des Vorlesens

Auch wenn sich Erwachsene oft nicht mehr an die Inhalte ihrer ersten Kinderbücher erinnern können, so haben diese Geschichten doch die emotionale und soziale Entwicklung geprägt. “Kinder tauchen in Geschichten ein, erleben Gefühle mit und lernen dabei, wie andere Menschen denken und fühlen. Das hilft ihnen, sich in andere hineinzuversetzen und soziale Situationen besser zu verstehen”, erklärt Ariane Jankowski, Diplom-Psychologin und Dozentin für integrative und moderne Psychotherapie.

Doch nicht nur die emotionale Intelligenz wird durch das Vorlesen gestärkt, sondern auch die kognitiven Fähigkeiten: “Kinder, die früh mit Büchern in Berührung kommen, haben später meist einen größeren Wortschatz und tun sich in der Schule leichter. Sie lernen, Zusammenhänge besser zu verstehen”, so Jankowski weiter.

Tipps für Eltern: So wird Vorlesen zum Ritual

Regelmäßiges Vorlesen fördert nicht nur die Entwicklung des Kindes, sondern auch die Bindung zwischen Eltern und Kindern. Daher sollte so früh wie möglich damit begonnen werden. “Schon Babys profitieren davon, wenn sie die Stimme der Eltern hören. Ab sechs Monaten können sie Sprachmuster erkennen, und ab dem ersten Jahr machen Bilderbücher richtig Spaß.”

Wichtig ist es, das Vorlesen als festen Bestandteil des Tagesablaufs zu etablieren, beispielsweise als Abendritual oder kurze Leseeinheiten zwischendurch. “Vorlesen sollte interaktiv gestaltet werden. Kinder lieben es, wenn Eltern Fragen stellen, auf Bilder zeigen, Tiergeräusche nachmachen oder mit verschiedenen Stimmen lesen. So bleibt das Kind aktiv dabei und die Geschichte wird lebendig.”

Wenn Kinderbücher verstauben: Nachhaltige Alternativen

Ein großes Problem in vielen Haushalten: Kinder binden sich nur für eine begrenzte Zeit an Bücher. Was heute spannend ist, liegt morgen schon unbeachtet im Regal. Genau hier setzt der Online-Second-Hand-Buchhändler Bookbot an.

„Kinderbücher stapeln sich, da sie nur für eine bestimmte Altersklasse relevant sind”, erklärt Marilena Himmelreich, Pressesprecherin von Bookbot. Die Plattform bietet Familien eine kostengünstige und nachhaltige Möglichkeit, Kinderbücher gebraucht zu kaufen und nach Gebrauch weiterzugeben. 60 Prozent des Erlöses gehen dabei an die Verkäufer*innen, wodurch ein fairer Kreislauf geschaffen wird.

Buch-Tipps für’s Vorlesen

Anlässlich des Vorlesetages und des Internationalen Kinderbuchtages ruft auch Bookbot dazu auf, das gemeinsame Lesen wieder mehr in den Vordergrund zu rücken und den nachhaltigen Umgang mit Büchern zu fördern. Als Hilfestellung für Eltern hat Bookbot eine Liste mit Kinderbüchern zusammengestellt, die sich hervorragend zum Vorlesen eignen:

Bücher bis 4 Jahre Sam McBratney – Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?

Ein Klassiker schlechthin: Die liebevolle Geschichte vom kleinen und vom großen Hasen, deren gegenseitige Liebeserklärungen immer weiter Fahrt aufnehmen – bis zum Mond und wieder zurück! Dieses herzerwärmende Buch ist eigentlich für jede Altersklasse relevant. Peggy Rathmann – Gute Nacht, Gorilla

Als der Zoowärter seine abendliche Runde macht, folgt ihm der schlaue Gorilla unbemerkt – bis ins Schlafzimmer! Eine lustige, mit tollen Bildern untermalte Geschichte voller Charme, die Kinder zum Mitraten und Schmunzeln einlädt. Bücher ab 4 Jahren Tilde Michels & Reinhard Michl – Es klopft bei Wanja in der Nacht

In einer eisigen Winternacht suchen ein Hase, ein Fuchs und ein Bär Schutz in Wanjas Hütte. Eine poetische Erzählung über Gastfreundschaft und Zusammenhalt, mit liebevollen Illustrationen. Kathryn Cave – Irgendwie anders

Das kleine Wesen „Irgendwie Anders“ ist anders als alle anderen und fühlt sich oft einsam – bis es eines Tages einen Freund findet, der ebenfalls nicht ins Schema passt. Eine warmherzige Geschichte über Akzeptanz, Anderssein und Freundschaft. Bücher ab 6 Jahren Christine Nöstlinger – Franz auf Klassenfahrt

Jedes österreichische Kind kennt ihn: Den Franz! In diesem Band fährt Franz zum ersten Mal ohne seine Eltern auf Klassenfahrt und nimmt sich fest vor, cool zu bleiben – doch das ist gar nicht so einfach… mit gewohntem Nöstlinger-Humor erzählt die Geschichte von kleinen und großen Herausforderungen im Kinderalltag. Ottfried Preußler – Das kleine Gespenst

Jede Nacht spukt das kleine Gespenst durch die Burg Eulenstein, doch es wünscht sich nichts sehnlicher, als die Welt einmal bei Tag zu sehen. Als dieser Wunsch in Erfüllung geht, beginnt ein turbulentes Abenteuer, das Klein und Groß begeistert.

Wer Bücher einsenden will, oder auf der Suche nach inspirierenden Werken ist, findet unter www.bookbot.at ein umfassendes Sortiment an literarischen Kostbarkeiten.