WAO! Das Speaking-, Lifestyle- und Musikevent in Mayrhofen-Hippach

WAO! ist mehr als nur ein Name – es ist ein Feeling – We Are One, wo jeder für sich und wir alle gemeinsam sein dürfen!

Festival für den guten Zweck

Das WAO! Festival startet am 15. Dezember mit einem starken Statement und somit einen ganz besonderen Abend im Brückenstadl in Mayrhofen. Der Abend ist starken Frauen gewidmet, ein Teil des Ticketverkaufs kommt Pink Ribbon Österreich zugute.

Nicht nur, dass du mit deinem WAO! Festival Ticket, gratis Eintritt inklusive Welcome Drinks genießt, es werden auch Top KünstlerInnen wie Femme5, Lady Dee & Pretty Pink die Stimmung ziemlich anheizen und für einen unvergesslichen Abend sorgen. Medienmacherin Uschi Fellner, die sich seit vielen Jahren als Botschafterin für die Pink Ribbon Aktion engagiert, wird ebenfalls vor Ort sein.

CONNECT

Unter dem Motto „CONNECT“ startet der Samstag mit Persönlichkeiten wie Veit Lindau, Dennis Wisbar, Stefan Frädrich, Sophie Lauenroth, Julian von Dueffel und viele mehr beim Speaking-Event im Europahaus.

Erfahren Sie die faszinierende Erfolgsgeschichte von Dennis Wisbar und finden Sie live vor Ort heraus warum er, sowie auch internationale Stars, wie Lost Frequencies die Fähigkeit besitzen, Menschen zu bewegen und zu inspirieren – wenn auch auf unterschiedlicher Art und Weise. Veit Lindau zum Beispiel spricht durch Worte und persönliche Entwicklung, Menschen an, währenddessen verbindet Lost Frequencies mit seiner Musik Menschen weltweit. Beide schaffen es, Emotionen zu wecken, Gemeinschaft zu schaffen und Menschen in ihren Bann zu ziehen – sei es durch kraftvolle Worte oder mit mitreißenden Beats.

CREATE

Ganz unter dem Motto „CREATE“, haben Sie Samstagnachmittag die Chance in die Welten von Gaming, & Profisport und vieles mehr einzutauchen. Persönlichkeiten wie Roman Weidenfeller, Riccardo Basile, Patrick Owomoyela, Chris Böhm, Alexander Höller, Chris Krömer nehmen Sie auf diese Reise mit und teilen ihr Wissen.

CELEBRATE

Am Abend werden im Sinne von „CELEBRATE“ gemeinsam mit Lost Frequencies, Topic, Medun unvergessliche Momente im Musikpavillion gesammelt.

Der letzte Festivaltag am Sonntag, verspricht nicht nur aufregende Gaming-Action mit dem League of Legends ARAM-Finale, sondern auch gemeinsamen Werte von Gaming und Sport am Berg.