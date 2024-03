Was für ein Lesefest! Viele Prominente mit dabei

Fast 10.000 Lesungen im ganzen Land, ein Fünftel in Schulen – und viele Prominente, die sich in den Dienst der guten Sache stellten. Der Vorlesetag 2024 geht als Rekordveranstaltung in die Geschichte ein. Hier die schönsten Eindrücke.

Seit 2018 wird der Vorlesetag vom Echo-Medienhaus, dem VOR-Magazin und dem Wiener Bezirksblatt veranstaltet, um dem sinkenden Interesse am Lesen und dem steigenden Analphabetismus entgegenzuwirken. Die Stadt Wien war von Beginn an ein großer Partner der Aktion, heuer hat das Bildungsministerium zusätzlich mitgemacht – und den 21.3. als Projekttag für die Schulen ausgerufen.

Prominenteste Lese-Botschafter

Viele namhafte Lesebotschafter waren mit dabei: Bürgermeister Michael Ludwig, Ex-Bürgermeister Michael Häupl, Quantenphysiker und Nobelpreisträger Anton Zeilinger, Miss Europe Beatrice Turin, Boxer Marcos Nader, die Autorinnen Milena Michiko Flašar, Katharina Fohringer-Hackl und Lena Raubaum, die Moderatorinnen Vera Russwurm und Barbara Karlich, Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und ORF-Sportler Philipp Jelinek.

Bürgermeister Michael Ludwig mit Schülern aus der Volksschule am Judenplatz (Bild: Stadt Wien/Jobst).

Bürgermeister Michael Ludwig als Vorleser beim Österreichischen Vorlesetag

Sie alle waren als Vorleser mit dabei: Kabarettist und WBB-Autor Dieter Chmelar, Ottakrings Bezirksvorsteherin-Vize Eva Weißmann, Wiesn-Kaiser Johnny Pittermann, Bestsellerautor und WBB-Mitarbeiter Robert Sommer, Caritas-Direktor Michael Landau und aus der hohen Politik Bürgermeister Michael Ludwig, sein Vorgänger Michael Häupl und Bildungsminister Martin Polaschek. Ihnen allen war die Freude am Vorlesen anzumerken.

