Buch-Schätze: Eine Ausstellung kurioser Kleinigkeiten

Mehr als 1,5 Mio. Bücher werden Jahr für Jahr in der Hauptbücherei ausgeborgt. Manchmal werden sie mit Einkaufszetteln, Pillenpackungen, Postkarten, Hochzeitsfotos oder sogar Haarspangen darin zurückgebracht. Von diesen Fundstücken wird nun eine Auswahl in der Ausstellung „Hilfe, wir sind gefangen“ gezeigt.

Anzeige

Es sind kleine Anekdoten des Stadt-Alltags, die sich in den zurückgegebenen Büchern verstecken. Bibliothekarin Claudia Bitter hat diese Überbleibsel seit mehr als 20 Jahren gesammelt und sortiert. Von den über 8.000 Fundstücken wird nun erstmals ein umfangreicher Querschnitt in einer von ihr und Sebastian Kraner gestalteten Ausstellung in der Hauptbücherei präsentiert.

Ein Grippegruß aus Bremen

Die Ausstellung lädt wie die Bücherei zum anregenden Schmökern ein. So finden sich ein handgeschriebener Urlaubsplan mit Anregungen (2. Aug Zentralfriedhof, 3. Aug Grillen, 4. Grinzing, 11. Salsa …) oder kulinarische Ratespiele: (kg Erdbeeren, 750g Mascarpone, 500g Magertopfen, 120g Staubzucker, 40 Biskotten). Was sich wohl daraus machen lässt? Und was wollte Gisela mit ihrer Karte sagen, auf der die Bremer Stadtmusikanten abgebildet sind: „Einen Gruß von einer erkälteten Frau. vor drei tagen bin ich gegen grippe geimpft. Jetzt hat es mich erwischt.“ Und zum Drüberstreuen gibt es auch noch handgeschriebenes Saures: „Jedes Mal wenn ich hier bin tue ich nur putzen! Hast du am Wochenende irgendwann einmal geputzt? Deine Schlapfen sind im Bad, habe ich waschen müssen weil sie so dreckig waren. Die ganze Wohnung ist immer dreckig!“

Ausstellung start am 15. Juli

Unter dem Titel „Hilfe, wir sind gefangen – Aus der Welt der Fundstücke, die in den Büchern zurückblieben“ ist die kuratierte Auswahl der Kleinode ab 15. Juli in der Hauptbücherei zu bestaunen. Installiert wurden die Fundstücke mit dort, wo sie hingehörten – in Büchern. Sie ragen aus den an die Wand der Hauptbücherei gehefteten Werken. Das erlaubt den Besuchern einen besonderen Blick auf ihre Stadt durch die vergessenen Objekte.

Die Ausstellung läuft bis 15. November zu den Öffnungszeiten der Hauptbücherei.

Am 10.10. wird um 19 eine Lesung mit Ausstellungsgespräch stattfinden.