WeAreWater-Fest im Thermenresort Loipersdorf

Immer wieder ein Erlebnis: Staunende Blicke folgten dem 45 Meter hohen Kran, als dieser 4.000 Wasserbälle im Freibereich des Thermenresorts Loipersdorf ins Acapulcobecken regnen ließ. Unvergessliche Momente, die in Erinnerung bleiben!

Am Sonntag, dem 2. Juli fielen um Punkt 11.00 Uhr tausende kunterbunte Wasserbälle ins Acapulcobecken. Nach dem Bad im Bälle-Meer nutzten die Gäste den einzigartigen 23.000 m2 großen Freibereich des Thermenresorts Loipersdorf. Mutige hüpften vom 1- und 3-Meter-Sprungturm, sausten die Breitwellenrutsche hinunter, warfen sich in die Wogen des Wellenbads oder schwangen mit einem unüberhörbaren Tarzan-Schrei via Affenschaukel ins Nass, bevor sie sich auf der groß angelegten Liegewiese herrlich entspannten und die Sonne genossen.

#WeAreWater- Challenge

Wer mutig, geschickt oder ganz einfach actionfreudig war, nahm nachmittags an der #WeAreWater- Challenge teil. Bei spannenden und kniffligen Wettkämpfen traten 38 Vierer-Teams bei Spielen wie „Wasserpistolen Activity“, „Plitsch Platsch“ oder „Wurf Kings and Queens“ an. Die Sieger konnten sich über großartige Preise wie Thermeneintritte und Pizzagutscheine freuen.

Für ausgelassenes Sommerfeeling sorgte darüber hinaus Antenne-DJ Markus Zechner, der die besten Sommerhits an den Turntables zum Besten gab. Ein Event der Extraklasse – der perfekte Start in den Family Summer.

Ferienprogramm für die ganze Familie

„Badespaß pur“ heißt es während des Family Summers vom 1. Juli bis zum 10. September, wo man ab € 5,- Eintritt jede Menge erlebt. Ergänzend dazu begeistert das Ferienprogramm mit Synchronschwimmen, Kajakfahren und Volleyball mit den Profis, Airbrush Tattoo, Sharkproject, Haus des Meeres, und vieles mehr.

Und sollte Regen das Vergnügen trüben, dann wird in das überdachte Thermen- und Erlebnisbad gewechselt, wo der Fun Park mit fünf Rutschen mit insgesamt 529 Metern Länge für den richtigen Adrenalinkick sorgt. Auch den Kleinsten wird viel geboten: Sie dürfen sich auf den Wasserspielpark und das Planschen im Baby Beach mit Rutsche sowie Burgen-Bauen mit echtem Sand freuen.