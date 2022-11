Weg zur Erinnerung führt über den Steg

Es gibt Menschen, denen wir viel verdanken und das, ohne es zu wissen. Wie Gernot Ladinig, dem viel zu früh verstorbenen leitenden Mitarbeiter der MA 45. Er veranlasste die Renaturierung eines Abschnittes des Liesing­bachs in Kalksburg im Rahmen eines Projekts mit Schülern des Kollegium Kalksburg. Das zu einem Zeitpunkt, als das noch lange nicht auf der Agenda stand. „Das soll nicht vergessen sein“, so Ernst Paleta von PRO23.

Antrag gestellt

In der letzten BV-Sitzung stellte Paleta den Antrag den „Hotelsteg“ über den Liesingbach auf „Gernot Ladinig-Steg“ umzubenennen. „Das wäre eine passende Würdigung seiner Leistungen für ein lebenswertes Liesing.“

Familie gerührt

Die Familie Ladinig ist von der Idee ausgesprochen angetan. „Es freut uns sehr, dass unser Vater, der sich stets für Liesing eingesetzt hat, jetzt hier auch geehrt werden soll“, so Sohn Jakob ­Ladinig auch im Namen seiner Mutter Anita und seines Bruders Lukas. Die Chancen stehen gut. Der Antrag wurde erst an die Kulturkommission überwiesen und mittlerweile mit der Bitte um Prüfung bereits an die zuständige MA 7 weitergeleitet.