Stille Weihnachtszeit – und trotzdem aktiv sein

Essen und Trinken im Kreise der Familie, Schenken und Beschenken unter dem festlich geschmückten Christbaum – kurzum, die langersehnten Weihnachtsfeiertage sind endlich da. Um aufkommende Feiertagslangeweile zu brechen, hat das Wiener Bezirksblatt ein paar Tipps für die Feiertage zusammengestellt.

Eislaufen

(C) Pixabay: Eislaufen in Wien hat lange Tradition.

Eislaufen in Wien hat schon lange Tradition. Kein Wunder – denn der Wiener Eislaufverein am Heumarkt besteht seit 1867 und ist damit der älteste Sportverein der Stadt. Aber auch abseits des Heumarkts finden sich in Wien viele tolle Eislaufplätze für Groß und Klein. Egal ob Eislaufen am Dach oder die ersten Schritte am Eis-Parkett im Alois-Drasche-Park – das Eislaufen in Wien ist vielfältig und abwechslungsreich.

Filmmarathon

(C) Unsplash

Nach der Weihnachtsvöllerei führt der Weg direkt auf die Couch. Egal ob im linearen TV oder bei Streaming-Anbietern – das Angebot an Filmen zu Weihnachten ist breit. Dabei finden sich Filme für (fast) alle Geschmäcker. Mit unserer Auswahl an Filmtipps für die Weihnachtsfeiertage sind gemütliche Stunden auf der Couch garantiert.

Spazieren und Wandern in Wien

(C) Schedl: Ein winterlicher Spaziergang in Wien bringt Abwechslung und Bewegung an den Feiertagen.

Die Stadt ist noch festlich in Adventschmuck gekleidet und Bewegung schadet nie. Ein Spaziergang durch die winterliche Innenstadt verspricht eine besondere Atmosphäre. Obwohl durch den Klimawandel der Schneefall nicht mehr so stark und häufig wie in früheren Jahren fällt (mit Ausnahmen), hat das winterliche Wien einen Charme, der weit über die Grenzen der Stadt hinausgeht.

Lesen

(C) Pexels: Ein gutes Buch an den Feiertagen bricht die Feiertagslangeweile.

Wer viel liest, lebt länger. Lesen bringt nicht nur gesundheitliche Vorteile, sondern bricht auch Feiertagslangeweile. Mit dem passenden Lesestoff ausgerüstet lassen sich selbst die längsten Feiertage wunderbar gemütlich überbrücken.