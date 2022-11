Weihnachten wie aus dem Fotobuch

CEWE präsentiert klassische und neue Fotogeschenke, die persönlich gestaltet unter dem Weihnachtsbaum glänzen.

ZEITLOSER KLASSIKER: DAS CEWE FOTOBUCH.

Die Weihnachtszeit ist Erinnerungszeit und damit die perfekte Gelegenheit, das Jahr Revue passieren zu lassen. War es die gemeinsame Reise im Sommer, das unvergessliche Fest im Kreise der Liebsten oder einfach kleine Augenblicke, die zu großen Glücksmomenten wurden? Mit dem eigenen, individuellen CEWE FOTOBUCH lassen sich all diese besonderen Erinnerungen festhalten und verschenken. Kreative Designvorlagen und eine große Auswahl an Layouts unterstützen bei der Gestaltung. Veredelungen in Gold, Silber, Roségold oder Effektlack sowie Cliparts und Schriftzüge sorgen für den letzten Schliff. So erzählt jedes CEWE FOTOBUCH seine ganz persönliche Geschichte.

DER CEWE FOTOKALENDER – EIN GESCHENK FÜR DAS GANZE JAHR.

Ein Geschenk für die Lieblingsmenschen, das ein ganzes Jahr lang Freude bereitet: Der persönliche CEWE Fotokalender zaubert Monat für Monat ein Lächeln ins Gesicht der Beschenkten. So schnell und einfach geht’s: Foto-Highlights des Jahres auswählen und direkt in der CEWE Fotowelt App, auf cewe-fotoservice.at oder über die kostenlose Bestellsoftware gestalten. Ein persönliches Geschenk, das gleich mehrmals für besondere Momente sorgt.

WIR SAGEN: EINS, ZWEI, DREI … CHEESE! MIT DEN CEWE SOFORTFOTOS & FOTOSTREIFEN.

Das ganze Jahr über werden viele Augenblicke mit dem Smartphone festgehalten. Mit CEWE können diese besonderen Momente nun in den eigenen vier Wänden präsentiert werden: Von klassischen Sofortfotos, über Geschenkkarten und Fotoleinwände mit Keilrahmen aus nachhaltiger Forstwirtschaft – die Auswahl bei CEWE ist riesig und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Insider-Tipp: Die CEWE Sofortfotos und Geschenkkarten bieten sich auch ideal als Last Minute Geschenk an – schnell, einfach und trotzdem individuell kreativ.

DAS SMARTPHONE IM NEUEN KLEID MIT DEN CEWE-HANDYHÜLLEN:

Mit einer CEWE-Handyhülle und der ganz persönlichen Note wird der ständige Begleiter zum individuellen Blickfang. Mit dem Gallery Case von CEWE lassen sich Erinnerungen wie ein Kunstwerk hinter Glas in den Mittelpunkt stellen. Esschützt zudem, dank hochgestelltem Rand, das Display.



WÄRMENDE MOMENTE MIT DER CEWE FOTOTASSE:

Für Kaffeeliebhaberinnen und Kaffeeliebhaber und Teetrinkerinnen und Teetrinker sind die personalisierbaren Fototassen das ideale Geschenk. Mit einem kreativen Weihnachtsmotiv oder einem persönlichen Gruß schmecken Kaffee und Tee gleich viel besser und lassen in Erinnerungen schwelgen.