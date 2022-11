„Austro-American” Christmas: Weihnachtsmarkt im Vienna Marriott Hotel

Nach dem erfolgreichen Cheesecake Tasting Mitte Oktober folgt im Vienna Marriott Hotel mit „Santa’s XMAS Factory“ schon das nächste Highlight: Ab sofort gibt es den neuen Indoor Weihnachtsmarkt im Hotel am Ring. Ein vorweihnachtliches Dorf mit liebevoll dekorierten Ständen lädt zum Shoppen, Gustieren und Punschtrinken ein. Die Anmutung wie auch das musikalische Programm sind typisch austroamerikanisch – ganz so wie es das Hotel auch bei anderen Aktivitäten, sei es dem Thanksgiving Dinner oder dem Cheesecake Tasting, lebt.

Handgefertigtes, Nachhaltiges und Naschereien aus der hauseigenen Patisserie

Der Weihnachtsmarkt im Vienna Marriott Hotel ist bis 26. Dezember täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. An den Verkaufsständen gibt es vor allem selbst produzierte Produkte wie auch Lokales zu erstehen: Das Angebot reicht vom in der Marriott Patisserie gefertigten Stollen – wahlweise mit weißer, dunkler oder Vollmilchschokolade – über traditionelle österreichische Weihnachtsbäckerei bis hin zu Schokoladen, Pralinen, Marmeladen und hausgebrannten Nüssen. Zum Punsch zu verkosten gibt es außerdem Weihnachtspopcorn – in der süßen Variante mit Ceylon-Zimtgeschmack.

Besonderes Highlight sind die handgefertigten Weihnachtskugeln – die kreativen Motive reichen vom Reisekoffer über einen Soccer-Ball oder einen Hot Dog bis hin zum Marriott Bett. Wer nachhaltig schenken möchte, greift zum Marriott Plüschbären aus 100 Prozent recycelten Pet-Flaschen oder zu Kerzen, die über das Jahr hinweg aus Kerzenresten des Hotels hergestellt wurden, und in den Varianten Zedern- oder Weihnachtsduft für stimmungsvolle Atmosphäre sorgen. Darüber hinaus laden viele weitere Geschenkideen zum vorweihnachtlichen Shoppen ein – seien es der Staud’s Adventkalender, handgefertigte Wiener Schneekugeln, erlesene Weine oder weihnachtliche Backmischungen.

Swinging Christmas mit Live-Musik von Caroline Kreutzberger

Was wäre Weihnachten ohne die großen amerikanischen Christmas Hits? An den Samstagen ab 19. November stimmt daher die erfolgreiche österreichische Sängerin Caroline Kreutzberger im Vienna Marriott auf die Feiertage an. Sie sorgt mit einem besinnlichen wie auch schwungvollen Best-of amerikanischer Christmas Songs jeweils von 16 bis 18 Uhr für vorweihnachtliche Atmosphäre.

Dieter Fenz, General Manager des Vienna Marriott Hotel: „Unser Hotel ist ein offenes Haus und wir freuen uns sehr, mit dem Weihnachtsmarkt ein weiteres Angebot sowohl für heimische Gäste wie auch unsere Hotelgäste setzen zu können. Handgefertigtes und weihnachtliche Eigenkreationen aus unserer Patisserie sind Schwerpunkt unserer Santa’s XMAS Factory. Wir freuen uns sehr auf viele Besucher!“

Weihnachtsmarkt im Vienna Marriott Hotel

11. November bis 26. Dezember 2022

Täglich geöffnet – jeweils von 10 bis 20 Uhr

Live-Musik an den Samstagen ab 19.11. von 16 bis 18 Uhr

Vienna Marriott Hotel, Parkring 12A, 1010 Wien