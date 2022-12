Weihnachtswunder: Suzi nach 7 Jahren gefunden

Die Hündin Suzi wurde im April 2015 einer deutschen Familie in Wien gestohlen und tauchte mehr als sieben Jahre später im TierQuarTier Wien auf.

Die Entführung

Die schwarz-weiße Pekinesendame war 2015 gemeinsam mit Frauchen Olgica T. und ihrer Familie in Wien auf Besuch bei Verwandten. Auf dem Heimweg nach Nürnberg hielt die Familie an einem Supermarkt beim Franz-Josefs-Bahnhof und band Suzi vor dem Geschäft an. Als die Familie vom Einkauf zurückkehrt, fehlt jede Spur von der kleinen Hündin. Olgica versuchte alles um ihre geliebte Hundedame wiederzufinden, doch keine Chance…

Die Abgabe im TierQuarTier

Mitte November 2022 kam eine kleine, schwarze Hundeseniorin ins TierQuarTier. Routinemäßig wurde die Hündin auf einen Chip sowie eine potenzielle Registrierung überprüft. Dabei wurde ersichtlich, dass die Fellnase gechippt ist und den Namen „Suzi“ trägt.

Als Suzi bereit war, in ein neues Zuhause zu ziehen, stellte das Tierquartier die Hundeseniorin auf deren Social-Media-Kanälen in einem Posting vor. Eine Userin erinnerte sich an Suzis Schicksal und gab den Hinweis, dass sie möglicherweise die seit sieben Jahren vermisste Hündin ist. Sofort wurde allen Informationen nachgegangen und es stand fest: Es ist tatsächlich die lang vermisste Suzi!

Hoffnungsvoll und überglücklich

Die Nürnbergerin Olgica T. und ihre Familie wurden umgehend informiert und konnten es kaum glauben. „Ich habe nie die Hoffnung aufgegeben, Suzi wiederzusehen. Immer wieder gab es Meldungen von Sichtungen, aber am Ende war es jedes Mal eine Enttäuschung. Als mich dann letzte Woche eine Wiener Nummer anrief, dachte ich zunächst an familiäre Belange“, erzählt Olgica T.. „Ich war geschockt, als mir der Herr am Telefon mitteilte, dass Suzi gefunden wurde. Nach so langer Zeit ist man zunächst sehr skeptisch, ob es wirklich stimmen kann“. Doch mithilfe aktueller Fotos war auch für Olgica T. klar, dass es Suzi sein muss.

Ein Wiedersehen voller Freude

Wenige Tage später packten Olgica T. und ihr Mann um vier Uhr morgens ihre Taschen und fuhren ins TierQuarTier Wien um Suzi abzuholen und nach Hause zu bringen. Ihre Tochter reiste für das Wiedersehen aus Madrid an, um bei der Familienzusammenführung dabei zu sein. Das Wiedersehen war „ein Hoch an Gefühlen“, sagt Olgica T..

Die Wichtigkeit des Chips

„Diese berührende Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, seine Lieblinge chippen und gleichzeitig auch registrieren zu lassen, denn nur so können die Besitzerinnen und Besitzern rasch ausfindig gemacht werden“, betont Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky.