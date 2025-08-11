WEINRIEDER EXTREM: Mit dem WBB 5 Euro beim Ticket sparen

Am letzten Augustwochenende verwandelt sich das Weingut WEINRIEDER in Kleinhadersdorf (bei Poysdorf) wieder in einen Hotspot für Weinliebhaber:innen aus Nah und Fern.

Am Samstag, dem 30., und Sonntag, dem 31. August 2025, lädt das Weingut jeweils von 14 bis 19 Uhr zum exklusiven Event WEINRIEDER EXTREM – einer Leistungsschau der besonderen Art.

Ein Weinerlebnis der Extraklasse

Mitten im idyllischen Hofgarten des Guts erwartet die Gäste eine einzigartige Atmosphäre – stilvoll, entspannt und voller Genuss. Was hier geboten wird, ist weit mehr als eine herkömmliche Verkostung: Über 30 Weine, darunter herausragende Reserven von Grüner Veltliner und Riesling, stehen zur Auswahl. Besondere Highlights sind die große Lagenpräsentation vom Schneiderberg, die gefeierte Parker-Kollektion, eine erlesene Auswahl an Eisweinen und nicht zuletzt eine exklusive Reihe wertvoller Magnums.

Vertikale Entdeckungsreisen und geniale Vielfalt

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Vertikalverkostungen: Jahrgang für Jahrgang lässt sich hier der Weg großer Weine nachvollziehen – eine seltene Gelegenheit, die Tiefe und Entwicklung einzelner Lagen zu erleben. Genau das macht WEINRIEDER EXTREM so spannend für Weinprofis wie auch für ambitionierte Hobbyverkoster.

Kulinarische Höhenflüge und stilvolle Begleitung

Für das leibliche Wohl sorgt niemand Geringeres als das Hauben-prämierte Team von Verena und Christoph Schüller aus der „Genusswirtschaft“ in Mailberg. Mit viel Gespür für Aromatik und Regionalität begleiten sie die Weine kulinarisch auf höchstem Niveau – ein Zusammenspiel, das Gaumenfreude garantiert.

Sichern Sie sich Ihr Ticket – mit Rabatt!

Der Eintritt kostet 35 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich. Wer sich rechtzeitig registriert und dabei das Kennwort „WBB“ angibt, erhält 5 Euro Rabatt. Und für all jene, die nicht persönlich teilnehmen können: Auch im Online-Shop des Weinguts lässt sich mit dem Code „WBB“ 5 Euro sparen – ein feiner Trost für Daheimgebliebene.

WEINRIEDER EXTREM Weingut Weinrieder, Untere Ortsstraße 44, 2170 Kleinhadersdorf – Poysdorf

Samstag, 30. August & Sonntag, 31. August 2025

📧 office@weinrieder.at

🌐 www.weinrieder.at

🔗 Direkt zur Anmeldung

Mit dem Kennwort „WBB“ 5€ sparen!