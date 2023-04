Weinviertel-Fest: Genuss, Musik & Unterhaltung

Das Weinviertel präsentiert sich von 3. bis 5. Mai jeweils von 10:00 bis 19:30 Uhr Am Hof im 1. Wiener Bezirk. Bei freiem Eintritt werden drei Tage voller Genuss, Erlebnis und Unterhaltung geboten!

Rund 30 Hütten verwandeln den historischen Platz „Am Hof“ in der Wiener Innenstadt für drei Tage in ein Weinviertel-Dorf. Neben kulinarischen Schmankerln, regionalen Produkten und köstlichem Wein sorgt ein buntes Bühnenprogramm mit Musik, Tanz und Frühschoppen für beste Unterhaltung. Mit dem Aufziehen der Buschen am 3. Mai heißt es für drei Tage „Ausg’steckt is‘!“.

Mehr Infos unter www.weinviertel.at/fest