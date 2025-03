Westfield Club Shopping Night: Exklusives Bummeln mit Promis

Gestern Abend verwandelte sich die Westfield Shopping City Süd in Vösendorf in eine exklusive Shopping-Oase für Fashionistas und VIPs.

Die Westfield Club Shopping Night lockte zahlreiche prominente Gäste an, die sich nach den regulären Öffnungszeiten von den neuesten Frühlingstrends inspirieren ließen. In ausgelassener Atmosphäre, begleitet von coolen Drinks und mitreißenden Beats, wurde nicht nur geshoppt, sondern auch gefeiert.

Prominente Highlights des Abends

Besonders hochkarätig war die Riege der prominenten Gäste:

Topmodel und Schauspielerin Barbara Meier führte als Moderatorin charmant durch den Abend.

Model und Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx sorgte als DJane mit coolen Beats für die perfekte Stimmung.

Doch damit nicht genug: Auch zahlreiche weitere Stars und bekannte Persönlichkeiten ließen sich das Shopping-Event nicht entgehen. Mit dabei waren unter anderem:

Schauspielerin Daniela Kiefer (bekannt aus “Sturm der Liebe”)

Star-Astrologin Gerda Rogers

Sänger Lucas Fendrich

Manager Clemens Trischler

Model Patricia Kaiser

Schlagerstar Natalie Holzner

Box-Weltmeisterin Nicole Wesner

Schauspieler Max Ortner

Kabarettist Gernot Haas

Top-Influencer Michi Skopek und die Familie Woess

Top-Ärztin Eva Wegrosteck

Unternehmerin Joanna Mann

und viele mehr.

Begeisterung bei Veranstaltern und Besuchern

Das Event war ein voller Erfolg, wie auch die Organisatoren bestätigten. “Es freut mich sehr, dass so viele tolle Persönlichkeiten unserer Einladung gefolgt sind und uns hier in der Westfield Shopping City Süd besucht haben”, schwärmte General Manager Zsolt Juhasz. Marketing Managerin Daniela Hardzina zeigte sich ebenso begeistert: “Es macht uns stolz, dass unsere prominenten Gäste von unserem Sortiment und der Markenvielfalt so angetan waren.”

Shopping-Spaß geht weiter – Colorful Spring Days bis zum 8. März

Wer das Event verpasst hat, hat noch bis Samstag, den 08.03., die Möglichkeit, die neuesten Frühlingstrends zu entdecken. Im Rahmen der Colorful Spring Days erwarten Besucher unter anderem Styling-Tipps von Modeexpertin Martina Reuter, Fashionshows, eine kostenlose Styling Lounge und kreative DIY-Workshops mit LUSH und We Are Flowergirls.