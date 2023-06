Wiedner Hauptstraße neu: Planung ist voll im Laufen

Gut geplant, ist halb gewonnen! Dass die Wiedner Hauptstraße einen neuen Look bekommt, steht längst fest – jetzt geht die Umgestaltung in die nächste Planungsphase.

Eine Qualitäten-Umfrage im März hatte ergeben, dass der Wunsch nach mehr Begrünung und Abkühlung sowie mehr Fokus auf klimafreundliche Mobilität bei den Bewohnern an oberster Stelle stehen. Dies haben sich die Experten zu Herzen genommen und jetzt in einer Informationsausstellung die vorläufigen Planungsentwürfe den Anwohnern in der Bezirksvorstehung präsentiert.

Ihre Meinung zählt!

Die Bewohner konnten hier über den derzeitigen Planungsstand informieren, sich mit den Planern sowie Experten aus den verschiedenen Dienststellen unterhalten und Rückmeldungen deponieren – die bei der weiteren Planung auch berücksichtigt werden. „Die Einbindung der Bürger bei den Planungen und das Gespräch mit den verschiedenen Akteuren waren mir ein besonderes Anliegen. Die rege Beteiligung zeigt, dass die Bürger großes Interesse an den Neuerungen im Bezirk und deren Mitgestaltung haben“, freut sich Bezirkschefin Lea Halbwidl über den Zuspruch.